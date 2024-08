Prorrogadas as inscrições do edital de seleção de atrações artísticas e culturais para 53ª Expofeira

Inscrições prorrogadas vão até esta quarta-feira, 14, exclusivamente pela internet. Artistas locais selecionados, se apresentarão nos 11 dias de feira.

O Governo do Amapá prorrogou até a próxima quarta-feira, 14, a seleção das atrações artísticas e culturais locais que irão se apresentar na 53ª Expofeira, que será realizada de 29 de agosto a 8 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá. Foram disponibilizadas 512 vagas, com inscrições exclusivas pela internet.

CONFIRA O EDITAL RETIFICADO

INSCREVA-SE AQUI

Serão selecionadas artistas de 18 segmentos, da música à dança e teatro, que se apresentarão nos 11 dias de programação. Nesse ano, artistas da Zona Rural de Macapá, da Região Metropolitana e de outros municípios, além do cachê, terão ajuda de custo para deslocamento até a capital.

“A proposta é contemplar fazedores de cultura de todos os municípios, que terão a oportunidade de mostrar seus trabalhos para o público nesse grande palco da economia criativa da cultura, que é a Expofeira”, destacou a secretária de Cultura, Clícia Di Miceli.

Clícia Di Miceli, Secretária de Cultura do Amapá

Podem se inscrever os segmentos de música, teatro, dança, circo, literatura, cortejo artístico, artes visuais, grupos de batuque, marabaixo, zimba e sairé, capoeira, expressões culturais afro-brasileira, audiovisual, artesanato, hip-hop, melody, grupo de animação e cultura indígena.

Conforme o novo cronograma, a análise técnica dos projetos inscritos será de 14 a 17 de agosto, com publicação do resultado preliminar no dia 19, e análise de recursos de 21 a 22. A convocação para assinatura do Termo de Execução Cultural pelos selecionados deve ocorrer dia o dia 23.

Fundo Estadual de Cultura

O edital da 53ª Expofeira oferta 512 vagas para atrações com cachês e ajudas de custo que serão pagos por meio do Fundo Estadual de Cultura. O instrumento foi criado em 2017, para possibilitar o acesso a recursos financeiros, e regulamentado em 2022. Para garantir o pleno funcionamento dele em 2024, a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) revisou a regulamentação e atualizou com parâmetros da nova legislação amplamente adotada e divulgada pelo Ministério da Cultura.

Expofeira do Amapá

A estrutura da 52ª Expofeira, que em 2023 movimentou mais de R$ 5,7 milhões em vendas e gerou cerca de R$ 500 milhões em negócios, foi restaurada. Além disso, foi ampliada em 20% a área para exposições, que alocam empreendedores locais e empresas de fora do estado. Ao todo, serão 40 mil metros quadrados de área coberta.

A feira terá, ainda, 50 mil metros quadrados de área para esportes radicais, 3 mil vagas de estacionamento para carros, 1 mil vagas para motocicletas, além de 80 lotes de animais para exposição e comercialização.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...