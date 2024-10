5ª temporada do Luau na Samaúma terá duas edições e a primeira será dia 18 de outubro

Está confirmada para o dia 18 de outubro a realização da primeira edição do Luau na Samaúma 2024. A data foi definida nesta quinta-feira (3), em reunião entre gestores do Ministério Público do Amapá (MP-AP), Governo do Estado e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Com o tema “É sobre ser diferente. É sobre ser você”, esta temporada tem como proposta destacar as diferenças que tornam cada ser humano único e especial, mostrando a diversidade por meio da música, dança, culinária, literatura e demais expressões artísticas, e enaltecendo o “Respeito” como cerne das relações interpessoais.

A reunião foi conduzida pelo Procurador-Geral de Justiça Paulo Celso Ramos, acompanhado da procuradora de justiça Clara Banha, da promotora de justiça e chefe de gabinete Christie Girão e diretores e técnicos do MP-AP. Pelo Governo do Estado, a secretária-adjunta de Cultura, Marina Beckman, e o procurador do Estado, Marcelo Ramos, garantiram mais um ano de sucesso do Luau. Por sua vez, a diretora superintendente do Sebrae Amapá, Alcilene Cavalcante, colocou a expertise do Sebrae à disposição para o trabalho integrado.

Esse primeiro encontro entre instituições realizadoras do evento foi para dar início aos preparativos. O PGJ Paulo Celso agradeceu mais um ano de parceria consolidada. “O Luau já é um evento aguardado e nós do Ministério Público só temos a agradecer a essa parceria que a cada edição trás um Luau na Samaúma melhor, maior e mais acessível”, falou.

Marina Beckman reafirmou o compromisso em promover uma programação com o melhor da cultura amapaense, e para todas as idades e públicos. “Já vamos organizar nossa programação pensando nas crianças que sempre estão presentes, nos adultos, nos idosos e, em especial, nas pessoas com deficiência. Todos serão muito bem-vindos”.

Por falar em crianças, o Sebrae confirmou a realização da “Oficina Mini Chef”, além dos espaços de exposições e gastronômico, que impulsionam o trabalho dos pequenos e microempreendedores dos setores de manualidades e alimentação. “Vamos aumentar o número de participantes. Ano passado os empreendedores venderam muito, então, vamos repetir o sucesso”.

O encontro está marcado! No dia 18 de outubro, noite de lua cheia, na Praça da Samaúma, no bairro Araxá, o MP-AP, Governo do Estado e Sebrae convidam a todos a participarem do Luau da Samaúma, evento que incentiva o empreendedorismo e promove entretenimento com atrações musicais, exposições, comercialização de alimentos, artesanatos, literatura, cortejo artístico, oficina Mini Chef e muito mais.

Em breve será divulgada a programação completa pelas assessorias de comunicação das três instituições, que farão um trabalho colaborativo. Assim, todas as informações poderão ser acessadas a partir das redes sociais e canais de comunicação oficiais.

Sobre a 2ª edição do ano, a data prevista para ocorrer é 29 de novembro, com a praça da Samaúma iluminada para dar boas-vindas às festas de fim de ano.

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

Texto: Rita Torrinha – Gerente de Comunicação

