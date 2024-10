Estudantes recebem moção de aplauso por premiações em competições de Matemática

Os estudantes do Instituto Federal do Amapá (Ifap), Campus Macapá, vêm se destacando em olimpíadas do conhecimento e outras competições de Matemática, tanto nacionais quanto internacionais. Nos últimos dois anos, mais de 30 premiações foram conquistadas em eventos como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obemep), a Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais (Omif), a Asia International Mathematical Olympiad (AIMO) e o Concurso Canguru de Matemática.

Segundo o professor de Matemática do Campus Macapá, Márcio Prado, “esses resultados estão se tornando cada vez mais frequentes desde o início do nosso projeto de extensão Treinamento Olímpico. Nele, semanalmente, um professor do colegiado de Matemática ministra aulas para os alunos e jovens da comunidade ao redor do Campus Macapá.”

Para reconhecer esses feitos, a Direção-Geral do Campus Macapá organizou uma solenidade de Moção de Aplauso aos estudantes premiados, inserida na programação do 4º Encontro de Prática, Pesquisa e Produção Matemática no Amapá.

O Diretor-Geral do Campus Macapá, Marcus Buraslan, destacou: “Nossa instituição se orgulha imensamente de seus alunos, que, com o apoio dos professores, vêm se destacando tanto no cenário nacional quanto no internacional, obtendo resultados significativos não só para o Ifap, mas também para o Estado do Amapá. Esses resultados comprovam que o nível de educação oferecido pelo Ifap à comunidade amapaense é de alta qualidade e, além disso, é gratuito.”

Conheça o Concurso Canguru de Matemática

O Concurso Canguru de Matemática é uma das maiores competições internacionais de matemática do mundo, destinada a estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. No Brasil, mais de 6.800 escolas e 1 milhão de alunos participam da competição anualmente. Originada na França, a competição é organizada globalmente pela Associação Canguru sem Fronteiras (Association Kangourou sans Frontières – AKSF), com mais de 6 milhões de participantes em 95 países.

Resultados obtidos no Concurso Canguru de Matemática:

Danilo Henrique Mendonça Assunção – Medalha de Ouro

José Fernando Leal Lima – Medalha de Prata

Luís Fabiano Medeiros Silva – Medalha de Prata

Entenda a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obemep)

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obemep 2023) é uma competição nacional voltada para estudantes do ensino fundamental (a partir do 6º ano) e médio, abrangendo tanto escolas públicas quanto privadas. Criada em 2005, a Obemep visa estimular o estudo da matemática e identificar talentos.

Resultados obtidos na Obemep:

Luís Henrique Costa Monteiro – Medalha de Prata

Alexandre Ernani Alves da Cunha – Menção Honrosa

Amanda Ataíde Negrão – Menção Honrosa

Andrey Lopes Gama da Costa – Menção Honrosa

Beatriz da Silva Lobato – Menção Honrosa

Danilo Henrique Mendonça Assunção – Menção Honrosa

Davi Matheus Pereira dos Santos – Menção Honrosa

Izabela Silvany Belo Malvão – Menção Honrosa

Karen Lima de Oliveira – Menção Honrosa

Marcos Paulo Felix Monteiro – Menção Honrosa

Maria Luiza Silva Pantoja – Menção Honrosa

Renato Almeida da Silva – Menção Honrosa

Thomas Tarso de Sousa Silva – Menção Honrosa

Conheça a Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais (Omif)

A Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais (Omif) é uma competição nacional destinada aos alunos dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Seu objetivo é incentivar o interesse pela matemática, promovendo a resolução de problemas e o desenvolvimento do raciocínio lógico. A competição é dividida em várias fases, que vão desde as etapas internas nos campi até as fases regionais e nacionais.

Resultados obtidos na Omif:

Danilo Henrique Mendonça Assunção – Medalha de Bronze

Entenda a Asia International Mathematical Olympiad (AIMO)

A Asia International Mathematical Olympiad (AIMO) é uma competição internacional que reúne estudantes de diversos países da Ásia e de outras regiões. Seu objetivo é promover o intercâmbio cultural e acadêmico entre jovens talentos na área de matemática, incentivando o desenvolvimento de habilidades como raciocínio lógico, resolução de problemas e pensamento criativo. Os participantes competem em várias categorias e os melhores recebem medalhas de ouro, prata e bronze, além de certificados de mérito.

Resultados obtidos na AIMO 2024:

Beatriz da Silva Lobato – Medalha de Bronze

Danilo Henrique Mendonça Assunção – Medalha de Bronze

Marcos Paulo Felix Monteiro – Medalha de Bronze

