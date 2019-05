Programa de estágio é implementado no TCE/AP

O estágio é uma etapa importante no processo de desenvolvimento e aprendizagem, porque promove oportunidades de vivenciar na prática conteúdos acadêmicos. Diante desta importância social, o Tribunal de Contas do Amapá iniciou na segunda-feira (13/05), em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) a implementação de um programa de estágio focado em diversas áreas acadêmicas.

Em visita ao Tribunal de Contas, o gerente regional do CIEE, Sérgio Alencar, e o supervisor de relações externas, Ismael da Silva, explicaram ao presidente do TCE Amapá, Conselheiro Michel Houat Harb, como funciona o estágio remunerado. “Hoje realizamos uma visita institucional e mostramos que o estágio vai beneficiar a vários jovens dos cursos de Direito, Economia, Contabilidade, Administração e outros afins, a oportunidade de ver na prática o que aprenderam na teoria das faculdades. O Tribunal também ganha com esta mão-de-obra que está ávida por um estágio”, explicou Sérgio Alencar.

O programa do CIEE é regido pela lei 11.788 de 2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes. Por ano, a entidade insere no mercado de trabalho amapaense cerca de 1,5 mil jovens. “Estamos no Amapá há 19 anos. Não trabalhamos somente com vagas, mas sim com mudança de vidas”, comentou Ismael da Silva.

Luana da Silva, diretora de Recursos Humanos do TCE Amapá, explicou que, a princípio, deverão ser abertas 20 vagas. Com o crescimento do programa, esse número pode chegar a 70 vagas. A ideia é que até junho sejam abertas as inscrições para a seleção. “A priori a seleção vai ser por inscrição, entrevista ou análise de currículo”, adiantou Luana.

O presidente Michel Harb, disse que a implementação do programa de estágio no TCE Amapá é muito mais do que abrir vagas para nova mão-de-obra. “Estamos contribuindo com o papel social que é mostrar à sociedade como o Tribunal de Contas funciona, abrindo nossas portas e oferecendo a esses jovens uma oportunidade de trabalho”, ressaltou.

Nos próximos dias, o TCE Amapá estará informando pelo seu portal (tce.ap.gov.br) e redes sociais as próximas etapas do programa de estágio.