Pescaria na Praça Floriano Peixoto retorna à programação do Dia do Trabalhador em Macapá

Antes de receber os peixes, os dois lagos da praça passam por tratamento sanitário.



No próximo domingo, 1º de abril, a Prefeitura de Macapá promoverá uma edição especial do Feirão do Povo, que vem para comemoração ao Dia do Trabalhador. A ação acontecerá na Praça Floriano Peixoto, no centro da cidade, e entre as atrações do evento está o retorno da pescaria nos lagos da praça, que se tornou uma tradição dessa celebração.

Para a pescaria no lago, a Prefeitura disponibilizará duas toneladas de peixes das espécies pirapitinga e tambaqui e de acordo com o secretário municipal de Agricultura, Raimundo Costa, a atividade exige regras. “Durante a pescaria não é possível usar a tarrafa ou qualquer outra rede destinada à pesca. Ela pode ser feita somente com a utilização de pescar”, diz.

Durante o evento, cerca de 40 empreendedores, entre agricultores e do segmento da economia criativa, estarão participando do evento. Eles vêm dos distritos do Maruanum e Santo Antônio da Pedreira, da Comunidade do Bonito e dos bairros Fazendinha e Coração.

O Feirão também contará com o suporte dos guarda-parques do Bioparque da Amazônia, que estão no local da pescaria prestando orientações sobre educação ambiental.



Tratamento

Para que o lago possa receber os peixes, a Prefeitura de Macapá submeteu os lagos a um tratamento sanitário, que foi feito com a utilização de carvão ativado e cal, que tem a função de baixar o nível bacteriológico da água. Além disso, também foi colocado substâncias para matar os coliformes fecais presentes no lago.

O tratamento do lago também incluiu a retirada de entulhos e resíduos sólidos que, eventualmente, possam estar depositados nos lagos da Praça.

“Estamos tomando todos os cuidados para garantir uma pescaria tranquila e segura aos participantes e desde o início da semana estamos trabalhando na limpeza dos lagos. Assim que eles estiverem aptos, vamos depositar os peixes”, destaca Raimundo Costa.

Sobre a Feira

O Feirão terá 6h de duração e a previsão de início está marcada para às 8h da manhã. Além da pescaria e da feira com empreendedores, o evento terá a venda de comidas típicas e artesanato e a comercialização de itens produzidos por afroempreendedoras locais.

A edição em comemoração ao Dia do Trabalhador também prevê a prática de atividades esportivas para idosos, que será feita na academia ao ar livre da praça e doação de 500 mudas de plantas cultivadas no Horto de Macapá. Durante todo evento o público também terá acesso a uma programação cultural, com apresentação de seis artistas que entre outros ritmos tocarão samba, Música Popular Amapaense (MPA) e sertanejo.

