CRO Amapá e CFO entregam equipamento odontológico à Vitória do Jari

O município de Vitória do Jari recebeu nesta terça-feira (26/04) o equipamento odontológico referente ao primeiro lugar no Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, categoria de 20 mil habitantes na Região Norte. A cerimônia ocorreu na sede do Conselho Regional de Odontologia do Amapá (CRO/AP), em Macapá.

Em 2019, o prêmio completou 11 edições celebrando um número recorde de municípios inscritos que investiram na implantação e efetivação de políticas públicas de saúde bucal. Na última década, o CFO implementou uma nova categoria na premiação, prestigiando os municípios com até 20 mil habitantes.

Diante dos investimentos realizados, o município de Vitória do Jari com pouco mais de 16,5 mil habitantes foi um dos vencedores nesta categoria. Para receber a premiação estiveram presentes na cerimônia o prefeito de Vitória do Jari, Ary Duarte da Costa, e a coordenadora municipal de Saúde Bucal, Dra. Wellen Rodrigues Benathar.

A cadeira odontológica contém mochos e equipo para acionamento e controle de seringas tríplice, micromotores e turbinas, suctor para coleta de dejetos e refletor odontológico.

O vice-presidente do CFO, Dr. Raimundo Nazareno de Sousa Ávila, esteve presente no evento representando o presidente Juliano do Vale. Em seu discurso, ele destacou que a maior missão do CFO e do CRO do Amapá é proteger a população para que a odontologia chegue com maior qualidade à quem precisa.

O prefeito Ari Duarte destacou que a premiação deve servir de incentivo não somente ao seu município, mas aos demais. “Precisamos avançar ainda mais nesta política que prima pela qualidade da saúde pública”, comentou.

O presidente do CRO Amapá, Dr. Luciano Teixeira, fez uma breve prestação de contas da gestão anterior a qual participou como membro da diretoria. “Na gestão da Dra. Patrícia Lenora tivemos muitas ações implementadas e alguns projetos adiados por conta da pandemia. Hoje, como presidente, darei continuidade e ampliarei as prevenções, orientações e os devidos avanços necessários”, ressaltou.

Como forma de prestigiar a gestão anterior (2018/2021), foi entregue aos ex-conselheiros um diploma de reconhecimento ao trabalho realizado e serviços relevantes prestados à classe odontológica. Receberam a comenda a Dra. Patrícia Lenora dos Santos Braga, Dr. Luciano Teixeira da Silva, Dra. Andrielle Ramalho de Moura Silva, Dra. Bárbara Dolores França da Silva, Dra. Talita Lorena do Rosário Seabra, Dr. Elton Rodrigues Colares e o Dr. Rubem da Rocha Portal Júnior.

Estiveram ainda participando do evento os ex-presidentes do CRO Amapá, Izabel Ramos, Moisés Pereira, Patrícia Lenora, a presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Saúde Bucal, Elza Lopes, a coordenadora estadual de Saúde Bucal, Dra. Camille Chaves Mendes, o coordenador municipal de Saúde Bucal de Macapá, Dr. Patrick Alfaia, o coordenador municipal de Saúde Bucal de Santana, Dr Ricardo Lima, o presidente da Câmara de Vereadores de Vitória do Jari, Gerson Caldeira de Freitas, a secretária municipal de saúde de Vitória do Jari, Jaynne Duarte de Freitas, e o presidente da Uniodonto Amapá, Cláudio Calandrine.

