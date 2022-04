Hoje é dia do Trabalhador doméstico

DIA 27 DE ABRIL DE 2022:

Dia dos Trabalhadores Domésticos [A Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1978, regulamenta a profissão de Empregado Doméstico, estipulando os direitos e deveres do profissional. No entanto, mesmo sendo oficializada, muitos profissionais da área reclamam das condições precárias de trabalho. O Dia Nacional da Empregada Doméstica é comemorado em 27 de Abril em homenagem a Santa Zita, considerada a padroeira das empregadas(os) domésticas(os). Santa Zita nasceu em 1218, na cidade de Lucca, na Itália, e trabalhou desde os seus 12 anos de idade até sua morte para uma família italiana. Zita era conhecida por ser bastante generosa com os pobres. Ela morreu em 27 de Abril de 1271, e devido a seu exemplo de santidade, o Papa Inocêncio XII a canonizou em 1696 e declarou-a como a “Santa das Empregadas Domésticas”. Outra data que homenageia essa categoria é o Dia do Trabalho Doméstico, comemorada em 22 de setembro em âmbito mundial].

Dia do Engraxate [O engraxate não lustra apenas os sapatos das pessoas, pois ele dá um brilho na cidade inteira. O engraxate vai muito além da pessoa que engraxa, passa panos e escova os calçados de alguém. Pois sua presença dá um brilho especial no centro das grandes cidades. Arqueólogos e Historiadores dizem que esta profissão nasceu na Idade Média, onde funcionários especiais cuidavam dos calçados dos reis. Na mesma época existiam meninos, nas vilas e aldeias, que cuidavam dos sapatos das pessoas em troca de comida. Porém o caso mais conhecido sobre o ofício de engraxate data de 1806. Reza a lenda, que naquele mesmo ano em Nápoles, um general francês socorreu uma senhora que estava passando mal na rua. Como agradecimento, o neto desta idosa, que era um adolescente muito carente, poliu em sinal de respeito as botas do general. O militar ao ver o estado de pobreza que o rapaz vivia, recompensou o pobre com uma moeda de ouro e disse: – Limpe e lustre os sapatos das pessoas, cobre por isto e sua vida mudará. Deste jeito, o rapaz fez um caixote de madeira e passou a engraxar os calçados do povo em troca de dinheiro. Por volta de 1877, após a imigração italiana na cidade de São Paulo surgiram os primeiros engraxates profissionais no Brasil].

Dia Mundial do Design Gráfico [O World Graphics Day ou Dia Mundial do Design Gráfico é comemorado desde o ano de 1995. A data foi criada pela International Council of Design (Icograda), em memória da fundação desta instituição, em 27 de abril de 1963, e para homenagear essa profissão e reconhecer a importância do design gráfico, essencial para a comunicação visual no mundo].

Dia Mundial do Cão-guia [Data móvel, comemorada na última quarta-feira de abril. Este é o dia especial dos cães-guia, mas lembre-se que há um dia especial para todos os cães: o dia 26 de agosto é o Dia Mundial do Cão. Esta data é um agradecimento ao nobre animal que guia os invisuais durante o quotidiano, assim como um reconhecimento pelo seu trabalho e importância na sociedade. Neste dia, os treinadores de cães-guia também estão de parabéns. A primeira tentativa registrada de treinar animais para este fim é de 1780, na França].

Dia Internacional para Conservação dos Anfíbios [Data comemorada no dia 27 de abril. Como todo animal, eles fazem parte da cadeia alimentar, se alimentando de insetos e outros invertebrados. Ou seja, entre outras coisas, eles são responsáveis pelo controle de diversos grupos considerados pragas por seres humanos. Mas essa não é a sua única função. Atualmente, já se sabe que esses animais são bioindicadores, ou seja, sua presença em um local funciona como indicador de que o ambiente está em equilíbrio ecológico. Os anuros são altamente sensíveis às alterações do ambiente. Por depender de ambientes aquáticos e terrestres em bom estado de conservação, qualquer alteração na qualidade da água e na temperatura pode extinguir espécies. Então, quando eles começam a desaparecer algum dano ao ambiente pode estar acontecendo].

Dia Mundial da Anta [Pesando entre 180 e 300 quilos e com cerca de 1,10 até 2 metros de comprimento, a anta brasileira é considerada o maior mamífero da América do Sul. A anta possui uma pequena “tromba” conhecida como probóscide, uma crina curta e estreita ao longo do pescoço, pele acinzentada, orelhas com as pontas brancas e patas com diferentes números de dedos, sendo três nas patas da frente, e quatro nas anteriores. É um animal noturno/crepuscular, que descansa nas horas mais quentes do dia. Sua gestação dura cerca de 13-14 meses e a fêmea gera apenas um único filhote, demorando até 5 meses para entrar no cio novamente, o que leva a fêmea a reproduzir um filhote a cada um ano e meio ou até mesmo dois anos].

– Iniciam-se as primeiras eleições multirraciais na África do Sul (27/04/1994), que colocaram fim ao regime do apartheid imposto pela minoria branca. O dia 27 de abril de 1994 é considerado o primeiro dia da atual democracia sul-africana.

Dia do Iom Hashoá [Dia da recordação do Holocausto dos Judeus, que este ano cai no dia 27 de abril de 2022, uma quarta-feira].

Dia de Santa Zita [Ela não está entre os santos mais conhecidos dos brasileiros e pouca gente sabe que é graças a essa santa que 27 de abril passou a ser o Dia Nacional das Empregadas Domésticas. A comemoração acontece no dia em que ela morreu, ainda no século XIII, na Itália. Desde menina, Santa Zita trabalhou como empregada durante 30 anos. Zita nasceu em 1218 e sua vida foi uma obra de dedicação total aos pobres e doentes que durou até sua morte, no dia 27 de abril de 1278. Todavia, sua interferência a favor deles não terminou nesse dia. O seu túmulo, na basílica de São Frediano, conserva até hoje o seu corpo, que repousa intacto, como foi constatado na sua última exumação, em 1652, e se tornou um lugar de graças e de muitos milagres comprovados e aceitos – acontecimentos que serviram para confirmar sua canonização em 1696, pelo papa Inocêncio XII. E foi uma vida tão exemplar que até Dante Alighieri a cita na Divina Comédia. O papa Pio XII proclamou-a padroeira das empregadas domésticas].

(Pesquisa, seleção, edição e condensação dos textos:Paulo Tarso Barros.

