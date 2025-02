Detran Amapá inicia campanha de segurança no trânsito no período de volta às aulas

Com a volta do período letivo nas escolas do Amapá, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AP) dá início à campanha “Retorno às aulas: comprometa-se com a vida” nesta quarta-feira, 12, para conscientizar a comunidade escolar sobre atitudes de comportamentos seguros no trânsito.

Serão atendidas pela campanha sete unidades de ensino públicas em Macapá, Santana e Mazagão, até 21 de fevereiro. A primeira será a Escola Estadual Raimunda dos Passos, no bairro Novo Horizonte, na Zona Norte da capital. Na sexta-feira, 14, a programação será no Colégio Amapaense, no Centro.

A campanha é coordenada pela Escola Pública de Trânsito (EPT), e terá palestras em escolas estaduais e blitzes educativas, com o objetivo central de sensibilizar a população sobre a importância da redução da velocidade em áreas escolares, e o alerta a pais e responsáveis sobre o embarque e desembarque seguro de estudantes.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...