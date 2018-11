Iniciadas aulas na Creche Tia Chiquinha

O primeiro dia de aula das 171 crianças da Creche Municipal Tia Chiquinha foi de descobrimento e adaptação. Com idades entre 0 e 5 anos, os pequenos alunos desfrutaram de atividades pedagógicas, lúdicas e inclusivas com os profissionais capacitados para recebê-los na primeira creche em tempo integral de Macapá.

Inaugurada na segunda-feira, 26, as crianças foram matriculadas por meio do processo de busca ativa escolar realizado junto com a comunidade dos bairros Congós, Nova Esperança, Buritizal e Jardim Açucena. Após a entrega de documentos, os pais fizeram o processo de matrícula. A equipe pedagógica que trabalha hoje na creche passou por um processo de capacitação especificado, que incluiu temas como alimentação, o fazer pedagógico e o brincar como aprendizado.

Na terça, 27, os pais dos alunos tiveram uma reunião com os profissionais que atuam no local para conhecer a metodologia que será desenvolvida com as crianças e as especificações de cada uma, tudo para garantir o atendimento de qualidade e seguro para os bebês e crianças que estudarão no local. Na quarta, 28, foi então dado início, oficialmente, às atividades pedagógicas. Elas contaram com acolhida, café da manhã, brincadeiras, hora do lanche e muitas brincadeiras.

A diretora da creche, Marilda Navegantes, destacou o compromisso do trabalho que começa a ser feito e a responsabilidade da gestão municipal com a acolhida dessas crianças. “É uma experiência nova para o Município e nos preparamos nos mínimos detalhes para recebê-la. O espaço foi pensado para essas crianças e o trabalho da equipe técnica e pedagógica também. Nosso primeiro dia foi um sucesso e a comprovação é o sorriso no rosto dos nossos pequeninos”, ressaltou.

A alimentação é um dos pontos de destaque e de maior importância na creche. O chefe do Departamento de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Educação, João Medeiros, ministrou curso para as merendeiras que irão alimentar os pequenos durante os dias letivos. “Toda a preparação das nossas profissionais foi pensada junto com a parte pedagógica. Trabalhamos com bebês, principalmente, e cada etapa do dia deles é um aprendizado. A alimentação foi montada com cuidado para as alergias, as necessidades nutricionais das crianças e todas as peculiaridades de cada um deles. Estamos preparados para atender as necessidades alimentícias que eles possam ter”, explica João.

A Creche Municipal Tia Chiquinha faz parte do programa ProInfância, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), articulada pelo senador Randolfe Rodrigues, que garantiu a construção de 10 creches. Contudo, as obras foram paralisadas em todo o país, o que ocasionou o atraso. Por meio de articulação do senador Davi Alcolumbre, os recursos foram recuperados, atualizados e aplicados, garantindo a construção de seis creches.

Assessoria de Comunicação/Semed