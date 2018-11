Dia Mundial de Luta contra a Aids terá ação de testagem rápida em Macapá

Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a Aids. Para marcar a data, a prefeitura da capital promoverá ações de testagem rápida e educação em saúde na Praça Zagury, a partir das 16h. A programação tem o objetivo de sensibilizar a população sobre uma das doenças que mais mata no mundo, e informar as pessoas sobre os sintomas, perigos e formas de se prevenir da doença.

Uma vez infectado pelo vírus HIV, o mesmo pode permanecer no organismo da pessoa por até 10 anos, sem que haja qualquer sintoma. No entanto, o infectado pode transmitir o vírus para outras pessoas nesse período. Por isso, a importância de se fazer o teste. “Ele é confiável, sigiloso e gratuito. Em poucos minutos, a pessoa fica conhecendo sua condição sorológica, o que é determinante para o início do tratamento. Além de provermos serviços com foco no diagnóstico, chamamos a atenção para as importantes ações de detecção e prevenção da doença”, esclarece o coordenador municipal de IST’s, Cesar Melo.

A ação deste sábado marcará o início da campanha do Dezembro Vermelho. A mobilização ocorrerá anualmente em todo o país, durante o mês. Em Macapá, as Unidades Básicas de Saúde ofertarão orientações, aconselhamentos, testagens rápidas, e distribuição de panfletos e preservativos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, todos os anos são diagnosticados em média 230 novos casos de HIV e cerca de 2.300 pessoas convivem com a doença no município.

Jamile Moreira