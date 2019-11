Última Feira da FAS do ano traz opções para as compras de Natal

Quem quer antecipar as compras de fim de ano já pode se programar para participar da última edição de 2019 da Feira da Fundação Amazonas Sustentável (FAS). O evento de economia criativa será realizado no dia 1º de dezembro, das 8h às 19h, reunindo cerca de 100 expositores na sede da organização, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10 de Novembro. O acesso é gratuito e é permitida a entrada de animais de estimação.

Na feira, são comercializados produtos e serviços de empreendimentos da economia criativa do Estado, com o objetivo de valorizá-los, além de permitir a troca de conhecimentos e experiências. A última edição do ano, em especial, trará alternativas criativas e sustentáveis de presentes e decorações para o Natal.

Entre os negócios selecionados, estão expositores de quadros, bordados, luminárias, acessórios, vestuário, arte em madeira, bijuterias, produtos fitoterápicos, artigos para pet, papelaria artesanal, pedras naturais e cristais, além de plantas e produtos para jardinagem.

As opções gastronômicas também serão variadas, com café da manhã, lanches e almoço, além de delícias regionais como açaí e tacacá, passando pela culinária vegana, até pratos internacionais. Ao todo, 27 empreendimentos ocuparão a praça de alimentação da feira.

Para a coordenadora da iniciativa, Paula Gabriel, a Feira da FAS encerra o ano com saldo positivo, não só em número de público, mas de expositores que enxergam no evento um espaço de valorização. “É um evento que reforça a economia verde, criativa e solidária, além de conscientizar a população sobre consumo consciente, destacando a importância de comprar diretamente de quem faz”, afirma.

A feira ainda tem espaço kids e uma agenda de atividades culturais, de lazer e bem-estar para toda a família. O evento ocorre todo primeiro domingo do mês e é parte da Coordenadoria Cidades Sustentáveis da FAS, que lidera projetos com foco em conceitos de melhoria da cidade e sustentabilidade urbana, a partir da mobilização social e engajamento.

