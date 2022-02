Sindicância da Universidade do Estado Amazonas apura denúncia contra professor suspeito de traficar órgãos

Eduardo Figueiredo – Da Revista Cenarium

MANAUS – Em nota divulgada nesta quinta-feira, 24, a Comissão de Sindicância da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) informou que iniciou as atividades para apurar, no âmbito da instituição, a denúncia de irregularidade administrativa do professor concursado da disciplina de Anatomia da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA/UEA).

O professor Helder Bindá Pimenta foi alvo de uma operação da Polícia Federal por possível prática do crime de tráfico internacional de órgãos humanos, realizada nessa terça-feira, 22. Segundo as investigações, o suspeito enviou órgãos humanos plastinados, procedimento técnico e moderno da preservação de matéria biológica, que consiste basicamente em extrair os líquidos corporais, substituindo-os por resinas plásticas.

O receptador dos órgãos seria o estilista da Indonésia Arnold Putra, famoso por participar de eventos de moda com artigos feitos por ele e colecionar carros caros. Entre os itens confeccionados pelo homem está uma bolsa feita com línguas de jacaré e a espinha de uma criança, segundo o site ucraniano The Sun.

No texto, o reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa, pontuou que a medida é para obter respostas do ponto de vista institucional. “A comissão é constituída por dois advogados e dois patologistas. São profissionais qualificados para avaliar o caso”, reiterou.

A presidente da Comissão de Sindicância e professora da UEA, Patricia Fortes Attademo Ferreira, informou que todo o processo correrá sob sigilo por parte da instituição. “Hoje, vamos disponibilizar a ata de abertura da sindicância com as providências da comissão para iniciar as oitivas e colher os depoimentos”, explicou.

Comissão de Sindicância da UEA (Divulgação)

Participaram da reunião da comissão, o reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa, o procurador jurídico da UEA, David Xavier, os membros da comissão, Tiago Novaes Pinheiro (docente vinculado à Escola Superior de Ciências da Saúde) e Antonio Eduardo Martinez Palhares (docente vinculado à Escola Superior de Ciências da Saúde), além do secretário da comissão, Wandrey Cristiano de Jesus Vieira.

Afastamento

Nessa terça-feira, 22, a UEA decretou o afastamento cautelar por 30 dias do professor concursado da disciplina de Anatomia, da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA/UEA). O afastamento ocorreu depois da Polícia Federal (PF) do Amazonas realizar uma operação contra o tráfico internacional de órgãos.https://76b7996e935f7794ad99aec1fe31ef7a.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Leia mais: Universidade do Estado do Amazonas afasta professor investigado pela PF por tráfico internacional de órgãos

Em nota, a defesa técnica do professor afirma que ele é investigado em processo de fase inicial, não havendo nenhuma condenação. A defesa também confirma o afastamento do profissional e ressalta que o mesmo “irá contribuir com a investigação estando à disposição das autoridades para prestar qualquer esclarecimento”.

Nota divulgada pela defesa do professor

Estilista na Amazônia

O estilista suspeito de encomendar órgãos humanos de Manaus para Singapura, na Ásia, já esteve em um passeio a aldeias indígenas da etnia Yagua, próximo ao Vale do Javari, região do extremo Oeste do interior do Amazonas. Imagens compartilhadas na internet mostram o estilista presenteando os povos indígenas com produtos de grife.

Leia também: Estilista suspeito de encomendar órgãos humanos já esteve com indígenas do Vale do Javari, no AM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...