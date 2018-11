Kits exclusivos do Boticário para encantar no Natal

Buscando atender todos os estilos, a marca traz mais de 50 sugestões para a data

Para celebrar e presentear as pessoas mais queridas neste Natal, O Boticário oferece sugestões de kits especiais que irão transformar a data em um momento de pura magia. Para esse ano, a marca trouxe 56 opções compostas pelos best-sellers e por produtos queridinhos do público que irão deixar o presente ainda mais inesquecível.

“Sabemos como o Natal é importante para todos. É a data mais esperada do ano, momento em que as pessoas transmitem bons sentimentos e agradecem umas às outras com um presente especial. Como gostamos de fazer parte desse momento, pensamos em kits customizados que irão facilitar a escolha, pois desenvolvemos diversas opções para atender todos os públicos e estilos de forma marcante”, comenta a gerente de gifts e acessórios do Boticário, Fernanda Reis.

As opções já estão disponíveis em todas as lojas, revendedoras e e-commerce em todo o Brasil.

Confira as novidades da marca:

Kit Elysée

Preço sugerido: R$ 275,90

• Elysée Eau de Parfum, 50 ml

• Elysée Creme Acetinado Hidratante Desodorante Corporal, 250 g

• Make B. Batom Mate Malva Cool, 3,6 g

• Caixa Porta Joia Exclusiva

Kit Lily

Preço sugerido: R$ 269,90

• Lily Eau de Parfum, 75 ml

• Lily eau de perfum roll-on, 10 ml

• Lily Creme Acetinado Hidratante Desodorante Corporal, 250 g

Kit Miniaturas de Florattas

Preço sugerido: R$ 119,90 (BR) / R$ 109,90 (NNE)

• Floratta Blue Desodorante Colônia, 30 ml

• Floratta Rose Desodorante Colônia, 30 ml

• Floratta Rose Hidratante Desodorante para Mãos, 50 g

• Floratta Blue Creme Hidratante Desodorante Para Mãos, 50g

Kit Floratta Blue

Preço sugerido: R$ 129,90 (preço NNE) / R$ 139,90 (preço BR)

• Floratta Blue Desodorante Colônia, 75 ml

• Floratta Blue Creme Hidratante Desodorante, 200 g

• Floratta Blue Óleo Desodorante Corporal, 150 ml

Kit Malbec Gold

Preço sugerido: R$ 199,90

• Malbec Gold Desodorante Colônia, 100 ml

• Malbec Gold Antitranspirante Desodorante Aerossol, 75 g

• Malbec Gold Shower Gel 2 Em 1 Cabelo E Corpo, 205 g

Kit Malbec

Preço sugerido: R$ 259,90

• Malbec Desodorante Colônia, 100 ml

• Malbec Hidratante Desodorante Corporal, 200 ml

• Malbec Noir Desodorante Colônia, 100 ml

• Malbec Noir Shower Gel 2 em 1 Cabelo e Corpo, 205 g

Kit Egeo Dolce

Preço sugerido: R$ 169,90

• Egeo Dolce Desodorante Colônia, 90 ml

• Egeo Dolce Merengue Mousse Hidratante Desodorante Corporal, 250 g

• Make B. Batom Mate Very Berry, 3,6 g

• Egeo Dolce Óleo Perfumado Desodorante Corporal, 150 ml

Kit Cuide-se Bem Nuvem

Preço sugerido: R$ 69,90

• Cuide-se Bem Loção Hidratante Corporal Nuvem, 200 ml

• Cuide-se Bem Creme Desodorante para mãos Nuvem, 50 g

• Cuide-se Bem Sabonete Líquido Nuvem, 150 ml

• Esponja de Banho (12cm)

Kit New Acqua Fresca

Preço R$ 99,90 (BR) / R$ 89,90 (NNE)

• New Acqua Fresca Desodorante Colônia, 100 ml

• New Acqua Fresca Loção Hidratante Desodorante Corporal, 100 ml

• Nécessaire Exclusivo

Kit Nativa SPA Ameixa

Preço sugerido: R$ 99,90

• Nativa Spa Loção Hidratante Desodorante Corporal Ameixa, 400 ml

• Nativa Spa Óleo Hidratante Desodorante Corporal Ameixa, 250 ml

• Nativa Spa Sabonete Líquido Corporal Ameixa, 200 ml

Kit Egeo Blue

Preço sugerido: R$ 139,90

• Egeo Blue Desodorante Colônia, 90 ml

• Egeo Blue Antitranspirante Desodorante Aerossol, 75 g

• Egeo Blue Gel Pós-Barba, 110 g

Kit Quasar

Preço sugerido: R$ 149,90

• Quasar Desodorante Colônia, 125 ml

• Quasar Gel Após Barba, 110 g

• Quasar Espuma de Barbear, 200 ml

• Quasar Antitranspirante Desodorante Aerossol, 75 g

Kit Make B. Urban Ballet

Preço sugerido: R$ 169,90

• Make B. Urban Ballet Desodorante Colônia, 70 ml

• Make B. Batom Mate Taupe Cool, 3,6 g

• Make B. Urban Ballet Loção Desodorante Corporal, 100 ml.

