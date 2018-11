Faça sua parte: 4 dicas para comer bem e ajudar o meio ambiente

Por Vanessa Selicani

Boas práticas. Comer bem, ter uma vida mais saudável e ajudar o meio ambiente a ser sustentável exige apenas alguns novos hábitos no seu dia a dia. Quer fechar esse ciclo e se sentir melhor? Então anote aí algumas dicas:

Na horta

Produtos orgânicos são aqueles que não levam agrotóxicos no cultivo e recebem adubos naturais, como os produzidos na compostagem. Além de mais saudáveis, eles preservam o meio ambiente. Procure pelo selo “Produto Orgânico Brasil” na hora de comprar.

No mercadinho

Consuma alimentos produzidos na sua cidade. Eles não precisam atravessar grandes distâncias e por isso chegam mais frescos à sua mesa. Além disso, você incentiva o comércio local. Dê preferência também aos alimentos da temporada, que são mais saborosos e custam menos.

Na panela

Na hora de cozinhar, lembre-se que cascas e talos também devem ser aproveitados. As sementes de abóbora e melão, por exemplo, podem ser lavadas e, depois de secas, irem ao forno com sal para servir como petisco. Folhas e talos de beterraba, rabanete, nabo, couve-flor, brócolis podem ser refogados e misturados com farinha de mandioca ou de milho para uma colorida farofa.

