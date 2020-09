Isolamento social e saúde mental são temas de evento gratuito do Senac Amapá

Focando no isolamento e COVID-19, o evento faz parte a Campanha Setembro Amarelo e será realizado pela internet para evitar aglomeração

Com o título ‘Isolamento social e saúde mental em tempos de pandemia’, o Senac Amapá promove evento gratuito voltado a proteção da vida e prevenção ao suicídio. O bate-papo será transmitido ao vivo, no Facebook e no Youtube do Senac Amapá, no dia 29 de setembro, no horário de 17h às 19h.

O evento contará com a abordagem do psiquiatra, Carlos Estevão Duarte e da psicóloga, Alciângela Assunção. O enfermeiro e instrutor do Senac Amapá, Pedro Andrade, fará a mediação do bate-papo. A programação é voltada aos profissionais e acadêmicos da área da saúde ou afins, aos colaboradores do Sistema Fecomércio AP e à comunidade em geral.

A proposta do evento é estabelecer um diálogo com profissionais do assunto e comunidade, para propor uma reflexão acerca dos impactos do isolamento e presença da pandemia da COVID-19 na vida das pessoas.

Setembro Amarelo

O Senac Amapá realiza anualmente ações voltadas para a Campanha Setembro Amarelo Realizado. O evento cumpre a proposta de aproximar especialistas e sociedade para um debate sobre temas essenciais de combate ao suicídio.

Serviço – Senac Amapá

Endereço: Av. Henrique Galúcio, nº1999, Santa Rita – Macapá/AP

Site: www.ap.senac.br

