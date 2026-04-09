‘Tambores do Meio do Mundo’ acontece em Macapá com programação gratuita e grandes convidados do Grupo Senzalas

Estão confirmados nomes como Ricardo Iraguany, Deize Pinheiro, Nonato Santos, Brenda Melo e DJ Joel Roots. Evento acontece no pátio da Casa do Artesão

Macapá recebe nesta quinta-feira, 10 de abril, mais uma edição do evento “Senzalas: Tambores do Meio do Mundo”, que promete uma noite marcada pela valorização da cultura afro-amapaense. A programação inicia às 19h30, no Pátio da Casa do Artesão, com entrada gratuita.

Reconhecido por seu trabalho voltado à preservação das tradições culturais da região, o grupo Senzalas apresenta um repertório que dialoga com ritmos como o batuque e o marabaixo, expressões fundamentais da identidade cultural do Amapá.

A programação também conta com a participação de artistas convidados que fortalecem a diversidade musical da noite. Estão confirmados nomes como Ricardo Iraguany, Deize Pinheiro, Nonato Santos, Brenda Melo e DJ Joel Roots.

Nonato Santos é um dos convidados desta edição.

Cultura, tradição e identidade

O evento se consolida como um importante espaço de valorização das raízes afrodescendentes no estado. A proposta vai além da apresentação musical, promovendo o reconhecimento da contribuição da cultura negra para a formação social e cultural do Amapá.

Ao reunir diferentes gerações de artistas, o “Tambores do Meio do Mundo” reforça a importância da continuidade dessas manifestações culturais e amplia o acesso do público a produções locais.

Programação gratuita

Aberto ao público, o evento é uma oportunidade para moradores e visitantes vivenciarem uma experiência cultural autêntica em um dos espaços mais tradicionais da capital.

A iniciativa conta com apoio da Secretaria de Cultura e do Governo do Estado do Amapá.

Serviço

Evento: Senzalas – Tambores do Meio do Mundo

Data: 10 de abril

Horário: 19h30

Local: Pátio da Casa do Artesão, em Macapá

Entrada: gratuita

Foto de capa: Aog Rocha/ GEA

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