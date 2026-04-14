quarta-feira, abril 15, 2026
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáCinemaCultura

“O Rio Não Esqueceu”: Telefilme reconstrói memória da tragédia do Anna Karoline III com relatos inéditos

Livia Almeida

Um mergulho sensível e necessário em uma das tragédias marcantes da região amazônica é a proposta do telefilme “Anna Karoline III: A história que o rio nunca esqueceu”, produção da Duas Telas Produtora Cultural, com coprodução da Nagib Produções. Com aproximadamente 50 minutos de duração, o documentário reúne relatos de sobreviventes, familiares de vítimas e profissionais que atuaram diretamente no resgate, reconstruindo, a partir da memória, os momentos que marcaram o naufrágio da embarcação Anna Karoline III.

A proposta do documentário se aproxima do chamado “cinema verdade”, trazendo à tona depoimentos fortes e, muitas vezes, difíceis de assistir. “Podemos dizer que este filme retrata sofrimento, perdas e momentos de grande dor. Mas é uma peça importante para a memória dessas tragédias que acontecem na Amazônia”, destaca Thomé Azevedo, produtor e responsável pelas entrevistas do documentário.

A narrativa é construída principalmente a partir de entrevistas com pessoas diretamente afetadas pelo episódio, que relembram detalhes do dia da tragédia: os motivos da viagem, os momentos que antecederam o ocorrido e as experiências vividas durante o desastre. Além dos relatos das vítimas e familiares, o telefilme também traz contribuições de profissionais que atuaram na ocorrência, incluindo equipes da Polícia Técnico-Científica, Corpo de Bombeiros e forças de segurança, ampliando a compreensão sobre a dimensão do caso. O documentário ainda conta com o depoimento de jornalistas que cobriram e acompanharam a tragédia.

“Mais do que revisitar o passado, a obra também busca provocar reflexão e conscientização. O filme aponta para a importância de medidas preventivas em viagens fluviais, como a verificação das condições das embarcações e cuidados básicos de segurança, contribuindo para evitar novos acidentes”, destaca o diretor Marcelo Nobre.

O projeto foi aprovado no edital nº 003/2023 da Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (Secult-AP), por meio da Lei Paulo Gustavo, voltado à produção de telefilmes no estado.

Lançamento e exibição

Como parte do lançamento, o telefilme terá uma exibição especial em formato avant-première, realizada no Cine Movieland, que apoia a produção deste filme, por meio da disposição do espaço para uma sessão reservada aos familiares das vítimas, autoridades e participantes do documentário. Após esse momento inicial, a produção será disponibilizada gratuitamente ao público no canal oficial da Duas Telas Produtora Cultural no YouTube.

Sobre o naufrágio

O naufrágio do Anna Karoline III ocorreu no dia 29 de fevereiro de 2020, durante o trajeto entre Santana (AP) e Santarém (PA). Com 93 pessoas a bordo, a embarcação enfrentou uma ventania por volta das 5h da manhã e afundou em questão de segundos. O socorro especializado chegou ao local apenas às 14h de sábado. O inquérito oficial concluiu que a principal causa do desastre foi o excesso de peso, que comprometeu a estabilidade do navio diante das condições climáticas adversas.

Ficha técnica:

Direção Geral: Marcelo Nobre e Thomé Azevedo
Direção de Produção: Lucas Feckman
Produção Executiva: Susanne Farias
Roteiro: Ronaldo Rodrigues, Josimar Barros e Thomé Azevedo
Direção de Fotografia: Wilander Silva
Logger / Produção de Registro: Josenilson Rodrigues
Narração: Paulo Martins
Montagem, Som e Finalização: Nicola Batista
Colorização (Color Grading): Rizonado Soares
Design Gráfico: Wender Gemaque
Assistentes de Produção: Karla Leite e Edinazio Pinheiro
Trilha Sonora: Biblioteca musical licenciada
Imagens de Arquivo: Maar Navegação e Terminais Ltda.
Assessoria de imprensa: Thiago Soeiro

Você pode gostar também

Prefeitura anuncia ações de Cadastro Único nos conjuntos habitacionais de Macapá

Chico Terra

Governo do Amapá realiza blitz educativa para conscientizar sobre violência contra idosos, em Macapá

Livia Almeida

Banda Dr. Sin faz show em Manaus nesta sexta-feira

Chico Terra

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.