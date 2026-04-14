“O Rio Não Esqueceu”: Telefilme reconstrói memória da tragédia do Anna Karoline III com relatos inéditos

Um mergulho sensível e necessário em uma das tragédias marcantes da região amazônica é a proposta do telefilme “Anna Karoline III: A história que o rio nunca esqueceu”, produção da Duas Telas Produtora Cultural, com coprodução da Nagib Produções. Com aproximadamente 50 minutos de duração, o documentário reúne relatos de sobreviventes, familiares de vítimas e profissionais que atuaram diretamente no resgate, reconstruindo, a partir da memória, os momentos que marcaram o naufrágio da embarcação Anna Karoline III.

A proposta do documentário se aproxima do chamado “cinema verdade”, trazendo à tona depoimentos fortes e, muitas vezes, difíceis de assistir. “Podemos dizer que este filme retrata sofrimento, perdas e momentos de grande dor. Mas é uma peça importante para a memória dessas tragédias que acontecem na Amazônia”, destaca Thomé Azevedo, produtor e responsável pelas entrevistas do documentário.

A narrativa é construída principalmente a partir de entrevistas com pessoas diretamente afetadas pelo episódio, que relembram detalhes do dia da tragédia: os motivos da viagem, os momentos que antecederam o ocorrido e as experiências vividas durante o desastre. Além dos relatos das vítimas e familiares, o telefilme também traz contribuições de profissionais que atuaram na ocorrência, incluindo equipes da Polícia Técnico-Científica, Corpo de Bombeiros e forças de segurança, ampliando a compreensão sobre a dimensão do caso. O documentário ainda conta com o depoimento de jornalistas que cobriram e acompanharam a tragédia.

“Mais do que revisitar o passado, a obra também busca provocar reflexão e conscientização. O filme aponta para a importância de medidas preventivas em viagens fluviais, como a verificação das condições das embarcações e cuidados básicos de segurança, contribuindo para evitar novos acidentes”, destaca o diretor Marcelo Nobre.

O projeto foi aprovado no edital nº 003/2023 da Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (Secult-AP), por meio da Lei Paulo Gustavo, voltado à produção de telefilmes no estado.

Lançamento e exibição

Como parte do lançamento, o telefilme terá uma exibição especial em formato avant-première, realizada no Cine Movieland, que apoia a produção deste filme, por meio da disposição do espaço para uma sessão reservada aos familiares das vítimas, autoridades e participantes do documentário. Após esse momento inicial, a produção será disponibilizada gratuitamente ao público no canal oficial da Duas Telas Produtora Cultural no YouTube.

Sobre o naufrágio

O naufrágio do Anna Karoline III ocorreu no dia 29 de fevereiro de 2020, durante o trajeto entre Santana (AP) e Santarém (PA). Com 93 pessoas a bordo, a embarcação enfrentou uma ventania por volta das 5h da manhã e afundou em questão de segundos. O socorro especializado chegou ao local apenas às 14h de sábado. O inquérito oficial concluiu que a principal causa do desastre foi o excesso de peso, que comprometeu a estabilidade do navio diante das condições climáticas adversas.

Ficha técnica:

Direção Geral: Marcelo Nobre e Thomé Azevedo

Direção de Produção: Lucas Feckman

Produção Executiva: Susanne Farias

Roteiro: Ronaldo Rodrigues, Josimar Barros e Thomé Azevedo

Direção de Fotografia: Wilander Silva

Logger / Produção de Registro: Josenilson Rodrigues

Narração: Paulo Martins

Montagem, Som e Finalização: Nicola Batista

Colorização (Color Grading): Rizonado Soares

Design Gráfico: Wender Gemaque

Assistentes de Produção: Karla Leite e Edinazio Pinheiro

Trilha Sonora: Biblioteca musical licenciada

Imagens de Arquivo: Maar Navegação e Terminais Ltda.

Assessoria de imprensa: Thiago Soeiro

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