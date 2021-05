Prefeitura de Macapá lança editais de abertura de vagas para as creches do município

A Prefeitura Municipal de Macapá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), lança nesta terça-feira (01), os Editais 001/2021-SEMED/PMM e 002/2021-SEMED/PMM, que dispõem sobre as diretrizes do processo de solicitação de matrícula para a creches do município de Macapá.

O Edital 001/2021-SEMED/PMM visa estabelecer os procedimentos de preenchimento das vagas nos seguintes estabelecimentos de ensino: Raimunda Santana, Tio Markel dos Santos Leite, Wanderleia da Cruz, Profª. Patrícia Cordeiro Ferreira Chucre, Ecocreche Tio João, Sérgio da Costa Coutinho, Tia Chiquinha e EMEI Ana Cristina Ramos Brito, pertencentes a rede municipal de ensino de Macapá. Esse processo será feito de forma on-line e presencial, aberto a todas as famílias que moram em Macapá.

Já o Edital 002/2021-SEMED/PMM trata sobre o preenchimento das vagas na Creche Eliana Martins Azevedo, localizada no Conjunto Habitacional Macapaba, também pertencente à rede municipal de ensino de Macapá. Este processo será realizado de forma presencial e é voltado apenas às crianças que moram no Macapaba.

A seleção para o preenchimento das vagas disponíveis será feita por meio de avaliação de critérios sociais. O período de solicitação de matrícula será de 09 a 18 de junho. A confirmação de matrícula será realizada no período de 21 a 23 de junho. Quem tiver dúvidas sobre o procedimento deverá enviar mensagem para o número de WhatsApp (96) 99192-9871.

