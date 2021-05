SENAI Amapá abre processo seletivo para contratar instrutor em oito áreas

Macapá/Vale do Jari – O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá lançou nesta segunda-feira, 31, processo seletivo para contratação e formação de cadastro reserva de instrutores. As vagas são direcionadas às unidades de Macapá e Vale do Jari, com oportunidade também para regime de teletrabalho. Os currículos serão recebidos no período de 2 a 7 de junho, exclusivamente pelo e-mail: [email protected].

Os interessados devem acessar o site www.ap.senai.br para obter todas as informações e orientações do certame. O Comunicado é disponibilizado na área Processos Seletivos. Há vagas para a área de Alimentos, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica/Automotiva, Engenharia Mecânica/Metalúrgica, Moda, Tecnologia da Informação e Segurança no Trabalho.

Envio do currículo

A primeira fase do processo é a análise curricular. No assunto do e-mail, o candidato deverá, obrigatoriamente, informar o número e o título da vaga, além do nome completo. O currículo a ser encaminhado deverá conter as informações profissionais e um endereço de e-mail para contato sobre as etapas seguintes da seleção. Também é necessário encaminhar a Declaração de Vínculo de Parentesco e o Termo de Consentimento para o Tratamento de Dados Pessoais no Processo Seletivo, devidamente preenchidos e assinados.

A partir daí tem a etapa de comprovação documental, dinâmica de grupo e, por fim, entrevista individual. Todas são eliminatórias.

Resultado

O resultado final será publicado no site do SENAI Amapá, contendo uma lista geral com os nomes dos candidatos aprovados e cadastro de reserva, por ordem classificatória. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da publicação do resultado final no site, podendo ser prorrogado por mais 12 meses.

A contratação do candidato aprovado ocorrerá pelo regime celetista, e será realizada pelo SENAI Amapá, de acordo com a necessidade da instituição.

