Projeto lítero-musical será apresentado neste mês de abril, em Macapá

O espetáculo A Barca do Iraguany é um dos projetos culturais contemplados pelo edital 2025 da PNAB pela Secult-AP e será realizado em instituições públicas de ensino

Nos dias, 13, 14, 15 e 17 de abril, o espetáculo “A Barca do Iraguany”, do multiartista Ricardo Iraguany, será realizado na Universidade Estadual do Amapá e nas escolas estaduais Prof°. Lauro de Carvalho Chaves, Cecília Pinto e Santa Inês, respectivamente. A curta temporada do espetáculo se dá devido a aprovação do projeto no Edital 2025 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), promovido pela Secretaria Estadual de Cultura do Amapá.

A Barca do Iraguany é composta por músicos e poetas que levam ao público um repertório musical diverso com mesclagens de ritmos como reggae, blues, MPB, etc, com o intuito de demonstrar a riqueza da cultura brasileira.

Segundo o autor do projeto, Ricardo Iraguany, o espetáculo promove o diálogo e convivência de pessoas com diferentes gostos musicais.

“Penso que o show consegue reunir pessoas diferentes, com gostos diferentes e aproximar elas. De alguma forma usar a literatura e a música para conectar pessoas”, disse o artista.

A programação inicia no dia 13/04, na Universidade Estadual do Amapá, às 14h30. No dia 14/04, às 19h30, segue para a E. E. Prof°. Lauro de Carvalho Chaves. No dia 15/04 o show acontece na E. E. Cecília Pinto, às 14h. Por fim, termina no dia 17/04 na E. E. Santa Inês, também às 14h.

Confira a ficha técnica da exposição

Coordenação geral e músico – Ricardo Iraguany; Poetas – Carla Nobre e Hayam Chandra;

Músicos – Laura do Marabaixo, Renato Gemaque, Peterson Assis e Mario Neilton; Assistente de Produção – Andreia Lopes, Dill Sanches e Pedro Henrique Lima; Oficina de Acessibilidade e LIBRAS – Lucivan Fernandes;

Designer – Barbara Alves;

Assessora de Imprensa – Bárbara Ribeiro Fotógrafo Still – Aog Rocha – Gestora de Mídias Sociais – Maria Lua.

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