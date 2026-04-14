Sabores, cultura e oportunidades, Sebrae fortalece Turismo e Gastronomia em Oiapoque

Na região que conecta o Brasil à Guiana Francesa, o Sebrae lança novos projetos para impulsionar negócios, valorizar a cultura local e gerar novas oportunidades no extremo norte do Amapá

Isabel Ubaiara

De Oiapoquel/AP

O Sebrae no Amapá realizou, nesta segunda-feira (13), o Encontro Empresarial – Turismo & Gastronomia, em Oiapoque (AP). A programação aconteceu no Restaurante Kairê, conhecido pela culinária regional franco-amazônica, em dois momentos, pela manhã às 9h e ànoite, das 19h às 21h. O evento marca o lançamento inédito de dois projetos na região, o Projeto Turismo no Meio do Mundo e o Projeto Gastronomia do Amapá.

Promovido pela Unidade de Comércio e Serviços (UAC-CS), o encontro tem como objetivo apresentar as estratégias e iniciativas do Sebrae voltadas ao desenvolvimento do turismo e da gastronomia no município. A proposta é impulsionar negócios locais, valorizaras potencialidades regionais e estimular a inovação e a competitividade dos empreendimentos.

Empreendedores locais participaram de um ambiente de conexões e troca de experiências ao lado do chef Rafa Gomes, um dos principais nomes da gastronomia contemporânea brasileira e vencedor do MasterChef Profissionais 2018. Durante a oficina “Petiscos para Bares e Restaurantes: do processo à rentabilidade”, ele compartilhou insights, sua trajetória internacional e destacou como a identidade gastronômica pode se transformar em valor para os negócios.

Turismo

Durante o evento, foi apresentado o Projeto Turismo no Meio do Mundo, que propõe ações voltadas ao fortalecimento da atividade turística, com foco no posicionamento geográfico estratégico de Oiapoque, uma região de fronteira que conecta o Brasil à Guiana Francesa.

A gestora do projeto do Sebrae no Amapá, Rejane Reis, explica que a proposta destaca os atrativos naturais e culturais do extremo norte do estado e incentiva o desenvolvimento de novos produtos turísticos. “A ideia é aproximar os profissionais e negócios dosetor, gerando mais oportunidades de trabalho, renda e crescimento para a economia local.”. afirmou.

Gastronomia

O Projeto Gastronomia do Amapá destaca os negócios de alimentação como diferencial competitivo, com a valorização da identidade gastronômica regional, o uso de insumos do território, a qualificação dos empreendimentos e a inovação nos serviços. Para a gestoraestadual do Sebrae, Tatiane Negrão, o objetivo é criar experiências autênticas que gerem valor para o mercado.

A apresentação das ações ainda incluiu o Panorama do Diagnóstico de Maturidade Empresarial, que abordou o cenário atual das empresas participantes, seus desafios e oportunidades.

O empreendedor Genival Campos atua no setor de turismo na região de Oiapoque. Ribeirinho e filho de mãe indígena, ele destacou que o diferencial do negócio está no conhecimento tradicional adquirido ao longo da vida. “Eu nasci e cresci aqui, conheço o territóriona prática, e isso faz toda a diferença na experiência que oferecemos”, afirmou.

Ele conta que o apoio do Sebrae tem sido essencial para o fortalecimento do empreendimento. “O Sebrae é um grande parceiro. Temos acesso a consultorias e a um atendimento muito próximo, que nos ajuda a crescer e melhorar cada vez mais”, concluiu.

Coordenação

O Encontro Empresarial – Turismo & Gastronomia, em Oiapoque, é uma iniciativa do Sebrae, coordenada pela gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços (UAC-CS), Vânia Chermont; pela gestora do Projeto Gastronomia do Amapá, Tatiane Negrão;e pela gestora do Projeto Turismo no Meio do Mundo, Rejane Reis. A ação conta ainda com o apoio da coordenadora do Escritório Regional do Sebrae em Oiapoque, Tereza Rubio, da analista Elenice Meneses e da chef e empresária Maria Costa.

Sebrae no Amapá

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