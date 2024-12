Oportunidade para aprendizado prático: TJAP realiza 15º Processo Seletivo de Estagiários

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), por meio de sua Escola Judicial (EJAP), realizou, no domingo (1° de dezembro de 2024), seu 15º Processo Seletivo de Estagiários. Ao todo, cerca de 1.100 candidatos fizeram as provas do processo seletivo. O certame foi voltado para estudantes de nível superior, matriculados em cursos como Direito, Conciliação/Mediação, Administração, Psicologia, Serviço Social, Engenharia, Comunicação, Ciências Contábeis, Tecnologia da Informação entre outros. A seleção busca preencher vagas de estágio nas mais diversas áreas de atuação.

Em Macapá, os candidatos para vagas de Direito prestaram exame no Centro de Educação Profissional Graziela Reis de Souza. Já os pretendentes para as áreas de Administração, Comunicação e Engenharia, fizeram a prova no Colégio Amapaense. Já nas cidades do interior do Amapá, as provas ocorreram nos seus respectivos Fóruns das Comarcas, aplicadas pelos servidores ou diretores das unidades judiciárias nos municípios amapaenses. O processo seletivo ocorreu de manhã e a tarde, nos horários de 9h às 12h e de 15h às 18h.

De acordo com o diretor da EJAP, desembargador Rommel Araújo, o processo seletivo ocorreu dentro da normalidade. O magistrado ressaltou que o certame é uma oportunidade para os jovens, onde o TJAP abriu para o aprendizado prático. “Nossa expectativa é de que nesta segunda-feira (2), o gabarito já seja publicado e até, no máximo, dia 20 de dezembro, a Escola Judicial encaminhará ao Tribunal de Justiça o resultado de todos os aprovados”, pontuou.

A bacharel em Psicologia, Ana Beatriz Serique, de 20 anos, falou sobre sua expectativa sobre o certame. Ela destacou que estava otimista e ressaltou que se preparou bastante para a prova, e elogiou o Poder Judiciário pela oportunidade.

“Farei o exame para conciliador, do curso de Psicologia. Estou com expectativa bem alta, porque revisei várias provas passadas e assuntos sobre a proposta dos conciliadores, bastante sobre as áreas que eles colocaram. Minha preparação também foi boa e agradeço a oportunidade. Então, espero passar”, comentou Ana Beatriz Serique.

De acordo com o servidor da Escola Judicial e coordenador do processo seletivo, Linaldo Silva, “A EJAP se empenhou na elaboração da prova, desde a contribuição da banca examinadora, com a impressão de mais ou menos 1.100 provas, cartões resposta e todo o material envolvido na parte burocrática, para a realização do Certame. Daqui nós ainda teremos a parte de correção dos cartões resposta para, posteriormente, termos o resultado. Esse é um trabalho que é muito importante para o Tribunal, visto que todos sabem a importância dos estagiários no dia a dia do TJAP”.

Após a seleção

A secretária executiva da EJAP, Camila Vieira, explicou que “após a publicação do resultado, a lista de aprovados é encaminhada à Secretaria de Gestão de Pessoas do TJAP, responsável pela convocação dos estagiários, conforme a demanda de cada departamento e comarca”.

Os aprovados terão suas convocações realizadas de acordo com as necessidades dos departamentos do TJAP e comarcas atendidas, contribuindo para o fortalecimento do sistema de Justiça e oferecendo experiências práticas aos estudantes.

“O estágio supervisionado desenvolve as competências profissionais dos acadêmicos e dá oportunidade para as habilidades serem desenvolvidas. E é uma grande oportunidade para os estudantes”, finalizou Camila Vieira.

