Governo do Amapá promove 1º Fórum Estadual dos Organismos de Políticas Públicas para Mulheres

Evento será nesta quarta-feira, 3, a partir das 8h, no auditório do Ministério Público do Estado, em Macapá.

Por: Amelline de Queiroz

Com objetivo de ampliar a articulação entre as esferas governamentais para o combate às desigualdades, discriminações, preconceitos e todas as formas de violência contra as mulheres, o Governo do Amapá promove nesta quarta-feira, 3, o 1º Fórum Estadual dos Organismos de Políticas Públicas para Mulheres. O evento, a partir das 8h, será no auditório do Ministério Público do Estado (MPE), no Centro de Macapá.

Segundo a secretária de Políticas para as Mulheres (SEPM), Adrianna Ramos, a meta é integrar e ampliar os serviços de acolhimento, valorização e proteção contra a violência de gênero em todo o estado.

“O objetivo do Governo do Estado com a realização do Fórum é promover o fortalecimento dos Organismos de Políticas para Mulheres em todos os 16 municípios, dialogando com as gestoras através da troca de experiências, com objetivo de garantir os direitos, a promoção da autonomia e da igualdade, além, do enfrentamento a todas as formas de violência”, destacou a secretária.

A programação também dará destaque à valorização da mulher, proporcionando um momento para ouvir as necessidades de cada município, além de divulgar a Rede de Atendimento à Mulher (RAM), para garantir o acolhimento eficaz às vítimas de violência doméstica e familiar. A iniciativa irá contar com a participação da secretária Nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política, Carmen Foro, representando a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.

O encontro conta ainda com apresentações, palestra, debates, networking, roda de conversas com os OPMs sobre os limites, desafios e possibilidades de articulação entre os órgãos de governo, além do lançamento do programa “Periferia em Ação”.

Programação

Manhã

8h – credenciamento

8h30 – abertura oficial do Fórum

9h- composição da mesa

10h – apresentação cultural

10h10 – coffee break

10h30 – palestra nacional com Carmen Foro da Secretária Nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política do Ministério das Mulheres

11h – abertura para perguntas

11h30 – networking

12h às 14h – almoço

Tarde

14h – apresentação da estrutura da Secretaria de Política para Mulheres e o Plano de Governo do Estado

15h – apresentação da Rede de Atendimento à Mulher (RAM)

15h50 – coffee break

16h10 – roda de conversa com os OPMs: limites, desafios e possibilidades de articulação entre as esferas de governo. Trabalho em grupo, socialização e debates

17h – lançamento do programa “Periferia em Ação”

Encerramento

Foto: Deco de França/SEPM e Israel Cardoso/GEA

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

