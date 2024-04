Talentos pelo Brasil: as cidades que criaram atletas de destaque

Conheça algumas das cidades onde nasceram atletas brasileiros que conquistaram o mundo todo

O Brasil é um verdadeiro celeiro de craques. Muitos podem pensar que o país só produz atletas renomados no futebol, mas existem vários outros exemplos de destaque em modalidades diferentes, que ajudaram a construir uma rica história do esporte brasileiro.

Porém, quais foram as cidades que “criaram” alguns desses atletas de destaque? Afinal, ao pesquisar por resorts all-inclusive no Brasil, você pode escolher um destino que foi celeiro de atletas de modalidades como futebol, vôlei, judô, surfe e outras. Conheça alguns exemplos no texto a seguir.

São Paulo

A maior cidade do Brasil e da América Latina foi o berço de diversos atletas que conquistaram o país e o mundo. Entre as várias modalidades, chama a atenção o número de jogadores de futebol paulistanos que obtiveram carreira de sucesso e renome.

É o caso de Marcos Evangelista de Morais, o Cafu, lateral direito da Seleção Brasileira, que conquistou duas Copas do Mundo, sendo capitão do pentacampeonato, em 2002. Ele também ganhou outros títulos de renome, como a Liga dos Campeões da Europa, o Mundial Interclubes e a Libertadores.

O meia e ponta esquerda Denílson foi outro paulistano que se destacou no futebol. Revelado pelo São Paulo, ele foi cedo para a Europa, chegando a ser o jogador mais caro do mundo por um tempo. Também fez parte do time campeão do mundo, em 2002, ao lado de Cafu, Ronaldo, Ronaldinho e outros.

Também vale citar mais duas revelações da cidade de São Paulo. Uma delas é Júlio Baptista, que jogou em clubes como Arsenal, Real Madrid, Sevilla e Roma. Outro é Serginho Chulapa, que se tornou o maior artilheiro da história do São Paulo, com 242 gols, além de ter jogado nos rivais Santos e Corinthians.

Rio de Janeiro

Já a Cidade Maravilhosa também foi celeiro de múltiplos atletas de destaque, inclusive de diversas modalidades diferentes. Porém, há de se destacar como a cidade foi o berço de diversos craques do vôlei. É o caso de Nalbert, jogador conhecido pela raça e que foi capitão da seleção olímpica campeã nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Ele também venceu quatro vezes a Liga Mundial de Vôlei.

Bernard é outro nome do vôlei que é carioca, tendo sido medalha de prata nas Olímpiadas de Los Angeles, em 1984, e medalha de ouro nos jogos Pan Americanos de Caracas, em 1983. Inclusive, foi o primeiro brasileiro a entrar no Hall da Fama do vôlei mundial. Já Jacqueline Silva foi levantadora da seleção feminina de vôlei nas Olimpíadas de Moscou, em 1980, e Los Angeles, em 1984, sendo que ganhou a medalha de ouro no vôlei de praia, nas Olímpiadas de Atlanta, em 1996.

Há destaques em outras modalidades. Aída dos Santos foi a primeira brasileira a participar de uma final de Jogos Olímpicos, em Tóquio, em 1964, ficando em quarto lugar na modalidade do salto em altura. Rafaela Silva foi a primeira mulher brasileira campeã mundial de judô, sendo que também conquistou o ouro nos Jogos Pan Americanos de 2013.

Fortaleza

A capital do Ceará também criou alguns atletas de destaque em modalidades diferentes. Por exemplo, Manoel Messias é uma das grandes promessas do triatlo mundial, sendo medalhista de ouro e prata nos Jogos Pan Americanos de 2019 e o primeiro brasileiro campeão mundial júnior na categoria em 2015.

Vittoria Lopes também é triatleta e natural de Fortaleza. Ela é filha de Hedla Lopes, multicampeã na modalidade que coleciona participações em disputas do IronMan. Já Vittoria conquistou o ouro no Sul-Americano, em 2018, e teve duas medalhas (ouro e prata) nos Jogos Pan Americanos de 2019.

Já Amandinha foi eleita cinco vezes a melhor jogadora de futsal do mundo, sendo considerada a “Rainha do Futsal Feminino”. Ela nasceu no subúrbio da capital cearense e teve que enfrentar o preconceito antes de ser aceita em competições de garotos, quando ainda não havia equipes de meninas da sua idade. Inclusive, a história inspiradora de Amandinha foi tema do documentário “Carregando a bola – a história da melhor do mundo no futsal”.

