Balanço aponta mais de 130 operações realizadas pelo GTA no 1º trimestre de 2024, no Amapá

Governo do Estado divulgou dados nesta terça-feira, 2. Maior parte dos atendimentos são de salvamento aéreo em comunidades distantes.

Por: Kelison Neves

O Governo do Amapá divulgou na última terça-feira, 2, o balanço das ações realizadas pelo Grupo Tático Aéreo (GTA) nos primeiros três meses de 2024. O levantamento aponta para mais de 130 operações no período, sendo 50 de salvamento, a principal atividade de janeiro a março.

As atividades contaram, ainda, com 23 operações aéreas policiais, 46 operações terrestres e 16 transportes de pessoas e equipamentos. Cerca de cinco pessoas foram presas pelas equipes, no período.

O GTA é integrado ao sistema operacional de ação imediata da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e tem como principal objetivo realizar operações de segurança e atendimentos de resgate.

O balanço ainda aponta para a apreensão de drogas, armas, munições e celulares. Confira:

2 quilos de crack

106 papelotes de drogas

10 armas de fogo

64 munições

9 celulares

Os números do primeiro trimestre deste ano mostram que a equipe desempenha um importante papel para garantir a segurança da população amapaense, inclusive atuando, principalmente, em comunidades distantes da região metropolitana de Macapá.

“Este balanço mostra a importância que o grupamento tem para a sociedade, por isso, vamos continuar empenhados em garantir a proteção e segurança da população. Estamos sempre buscando aprimorar as nossas técnicas e equipamentos para enfrentar os desafios emergentes e garantir um ambiente seguro para todos”, destacou o coordenador do GTA, tenente-coronel Eder Prado.

Para fortalecer o trabalho da equipe, o Governo do Amapá vai reativar, ainda em abril, a aeronave Gavião 03, tipo C208 Caravan, que tem capacidade para comportar 2 pilotos, 9 passageiros e 1,5 tonelada de carga.

GTA

O Grupo Tático Aéreo foi criado em 30 de junho de 2006. O helicóptero Gavião Uno, ou Gavião 01, foi adquirido em 2015 e se tornou ferramenta indispensável na Segurança Pública do Estado.

Em 2019, as operações aéreas ganharam outros reforços, com uma aeronave de asa fixa, que foi batizada com o nome Gavião 02 e um caminhão tanque, que comporta até 4 mil litros de combustível. Em solo, a unidade passou a contar com dois veículos operacionais.

Atualmente, o GTA é formado pela força conjunta de 40 integrantes da Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Polícia Civil (PC). Juntos, as equipes compõem a Coordenadoria de Operações Aéreas (Copaer).

Foto: Israel Cardoso/GEA e Maksuel Martins/GEA

Legenda: Foram cerca de 50 salvamentos realizados e 23 aéreas policiais—

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...