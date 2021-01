Etiene e Cielo são eleitos os melhores nadadores da década no Brasil

Premiação contemplou atletas de 23 categorias no país e no mundo



Cesar Cielo e Etiene Medeiros foram eleitos os melhores nadadores do Brasil na década no Troféu Best Swimming, premiação realizada pelo site de mesmo nome, focado em esportes aquáticos. A dupla foi escolhida por um painel de profissionais que reúne jornalistas, especialistas e ex-atletas olímpicos, que votaram em 23 categorias.

Apesar de ter alcançado os maiores feitos da carreira na década passada, como o ouro olímpico de 2008 nos 50 metros livre, em Pequim (China), Cielo foi reconhecido pelo bronze obtido nos Jogos de Londres (Reino Unido), em 2012, na mesma prova, e pelas quatro vezes em que esteve no topo do pódio nos Mundiais de Barcelona (Espanha), Kazan (Rússia), nos 50m livre e 50m borboleta, além da prata na edição de Budapeste (Hungria) no revezamento 4x100m livre. Além dele, também foram citados na votação Thiago Pereira (prata nos 400m medley em Londres e recordista de medalhas em Jogos Pan-Americanos) e Bruno Fratus (dono de três medalhas de prata e uma de bronze em Mundiais).

César Cielo

Cielo foi eleito o melhor nadador brasileiro da década, pelo bronze nos 50m livre nos Jogos de Londres (2012), e por ter subido ao pódio nos Mundiais de Barcelona (Espanha), Kazan (Rússia), e Budapeste (Hungria) – Arquivo Agência Brasil

No feminino, Etiene superou a concorrência da também pernambucana Joanna Maranhão. Em 2017, a nadadora se tornou a primeira brasileira campeã mundial, com a medalha de ouro nos 50m costas em Budapeste. Entre 2014 e 2016, ela já havia vencido a mesma prova nos Mundiais de piscina curta (25 metros) em Doha (Catar) e Windsor (Canadá). No Pan de Lima (Peru), a nadadora se sagrou bicampeã dos 100m costas, disputa que ganhou pela primeira vez quatro anos antes, em Toronto (Canadá).

“Após um ano tão difícil, de incertezas em meio à pandemia, com o adiamento dos Jogos de Tóquio [Japão], é muito gratificante ser eleita como a melhor nadadora do país na década. Agradeço muito pela escolha, com grande motivação para iniciar este novo ano”, celebrou Etiene, em comunicado à imprensa.

Na categoria paralímpica, Daniel Dias foi escolhido por unanimidade entre os homens, graças às 15 medalhas (dez de ouro) obtidas nos Jogos de Londres e Rio 2016, além das 25 vezes em que subiu no topo do pódio em Mundiais. A ganhadora no feminino foi Joana Neves, duas vezes campeã mundial e dona de quatro medalhas paralímpicas na década. Além da potiguar, também foram votadas Edênia Garcia, Susana Schnarndorf e Maria Carolina Santiago.

Houve eleição também em nível mundial. Com 23 medalhas de ouro olímpicas na carreira, sendo nove conquistadas nos Jogos de 2012 e 2016, e vários recordes mundiais, o norte-americano Michael Phelps foi escolhido o melhor nadador do mundo na década no masculino. Entre as mulheres, a selecionada foi a compatriota Katie Ledecky, de 23 anos, dona de cinco ouros em Jogos Olímpicos – quatro deles no Rio de Janeiro – e 15 títulos mundiais desde 2013.

Demais eleitos

Melhor Treinador do Brasil – Alberto Pinto da Silva

Melhor Revezamento do Brasil – 4x100m livre (prata no Mundial de Budapeste em 2017)

Melhor Nadador de Águas Abertas – Allan do Carmo

Melhor Nadadora de Águas Abertas – Poliana Okimoto

Melhor Treinador Paralímpico – Marcos Rojo Prado

Melhor Nadadora Infantil – Fernanda Celidônio

Melhor Nadador Infantil – Lucas Tudoras

Melhor Nadadora Juvenil – Stephanie Balduccini

Melhor Nadador Juvenil – Murilo Sartori

Melhor Nadadora Júnior – Gabrielle Roncatto

Melhor Nadador Júnior – Matheus Santana e Brandonn Almeida

Melhor Revezamento do Mundo – Austrália 4x200m livre (recordista mundial em 2019)

Melhor Treinador do Mundo – Bob Bowman e Gregg Troy

Melhor Nadadora Júnior do Mundo – Ruta Meilutyte (Lituânia)

Melhor Nadador Júnior do Mundo – Andrei Minakov (Rússia)

Melhor Nadador do Mundo de Águas Abertas – Oussama Mellouli (Tunísia)

Melhor Nadadora de Águas Abertas – Sharon van Rouwendaal (Países Baixos)

EBC

