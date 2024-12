Pré-COP30: abertas as inscrições para os ‘Encontros Amazônicos’, em Macapá

O Governo do Estado é parceiro do evento, que reunirá agricultores, extrativistas, pescadores, quilombolas e indígenas do Amapá e da Guiana Francesa.

Estão abertas as inscrições para os “Encontros Amazônicos Pré-COP30”, que reunirá povos originários, pesquisadores e a sociedade civil entre os dias 11 e 13 de dezembro, em Macapá, para demandas que serão apresentadas aos líderes mundiais, no Pará. Toda a programação é presencial e gratuita.

FAÇA AQUI A SUA INSCRIÇÃO

O Governo do Amapá é parceiro do evento, que reunirá diversos setores, entre eles, cooperativas agrícolas, extrativistas, pescadores, quilombolas e povos indígenas do Amapá e da Guiana Francesa. O encontro mostrará a experiência do estado mais preservado do Brasil, com a bioeconomia, a demarcação de áreas indígenas, Zoneamento Ecológico-Econômico e um código ambiental modernizado.

Com o tema “Novas Alianças pela Amazônia”, as discussões vão colaborar com a integração dos setores social, governamental, econômico, científico, tecnológico e inovador e marca os preparativos para a COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), a “COP da Amazônia”, que será em Belém (PA) em 2025.

Macapá recebe ?Encontros Amazônicos Pré-COP30? entre 11 e 13 de dezembroOs participantes poderão acompanhar debates sobre o protagonismo da Amazônia e como se chegar a uma transição justa para o desenvolvimento sustentável, como o tema vem sendo abordado pelos Direitos Humanos, os impactos das mudanças climáti cas, sobretudo, o combate ao desmatamento das florestas, além de ouvir o ponto de vista dos povos tradicionais que vivem na Amazônia, incluindo indígenas da Guiana Francesa.

Nos três dias de programação, o público também vai conhecer ideias inovadoras na bioeconomia, negócios verdes e economia Social, com experiências bem-sucedidas de empreendimento do Amapá. Algumas atividades também serão transmitidas pelas plataformas digitais.

Ribeirinhos, agricultores, extrativistas, pescadores e indígenas serão ouvidos no encontroA programação na capital amapaense contará ainda com receptivo para os convidados, atrações culturais e feira de empreendedorismo com destaque para empresas com o Selo Amapá, startups, artesanato indígena e quilombola.

Além do Governo do Estado, lideram e apoiam a iniciativa o Centro Regional para a Cooperação em Educação Superior na América Latina e Caribe (Creces), Sebrae, Parque Científico e Tecnológico Solimões, Flacso Brasil, Corporación educativa Indoamérica, Red de Escuelas Y Facultades de Arquitectura Latinoamericana, CorpoAmazônia, Universidad Metropolitana, Universidade de São Caetano do Sul, Centro Internacional de Água e Transdisciplinaridade (Cirat), FYGP, Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Cnodes), Conselho Nacional dos Direitos Humanos e Norwegian Agency For Exchange Cooperation (Norec).

Agência de Notícias do Amapá

