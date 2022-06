SENAI Amapá participa da Caravana Brasil pra Elas e oferta oficinas gratuitas para o público feminino

Em dia de ressaltar o empreendedorismo feminino, o SENAI Amapá participou da Caravana Brasil pra Elas, por meio da realização de oficinas e matrículas em cursos gratuitos. As moradoras do Conjunto Habitacional Macapaba foram contempladas com a programação, que chegou à capital amapaense neste sábado, 11 de junho. Elas tiveram a oportunidade de aprender a produzir cocada gourmet e confeccionar pijama infantil.

O programa nacional é uma iniciativa do Governo Federal executado em diversos estados pelo Sebrae, com apoio de outras entidades, com o objetivo de incentivar as mulheres a conquistarem a independência financeira a partir do negócio próprio. A ação proporcionou atendimentos gratuitos de saúde, beleza, além de cursos, palestras, orientações sobre crédito, atividades de lazer, entre outras atividades.

Ao lado de autoridades representantes das instituições parceiras, a diretora de Operações do SENAI Amapá, Alyne Vieira, participou da solenidade de abertura. Na ocasião, ressaltou a importância de capacitar o público feminino para a conquista de uma ocupação profissional que permita geração de renda e autonomia.

“Conduzir o próprio negócio é uma forma de empoderamento, por isso, para esta ação, propomos oficinas que permitam às mulheres aprender uma atividade que certamente vai ajudá-las nesse processo”, completou a gestora.

A moradora Antônia Silva foi uma das alunas do curso de cocada gourmet. “A produção foi maravilhosa. Estou muito feliz. Eu sou uma pessoa que não perde a chance de aprender algo novo”, resumiu.

Cursos gratuitos

Durante o evento, a equipe do SENAI Amapá montou um plantão de matrículas para quem deseja se capacitar gratuitamente. Na ocasião, foram realizados cadastros para as ofertas de Eletricista de instalações prediais, Salgadeiro, Assistente de controle e qualidade, Assistente administrativo e Controlador e programador de produção.

Para quem deseja saber mais sobre a programação de cursos do SENAI, pode acessar https://loja.mundosenai.com.br/ap/ ou entrar em contato pelo WhatsApp (96) 98414-0331.

