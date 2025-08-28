quinta-feira, agosto 28, 2025
AmapáEducação

Pela primeira vez, Unifap oferta Mestrado Profissional em Letras

Livia Almeida

Inscrição para seleção de alunos da primeira turma inicia dia 15 de setembro. Pós-graduação é voltada para professores de língua portuguesa que estejam atuando em escolas públicas da educação básica.

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) ofertará, pela primeira vez, o Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras). As inscrições serão no período de 15 de setembro a 15 de outubro de 2025 e poderão ser efetuadas no site http://www.comperve.ufrn.br/. Taxa de inscrição no valor de R$ 160.

Confira aqui o edital de seleção

Ao todo, são ofertadas 15 vagas, sendo 11 para ampla concorrência, 3 vagas para negros (pretos e pardos) e indígenas e 1 para pessoas com deficiência. Para a inscrição, o(a) candidato(a) precisa preencher o Formulário de Inscrição, que estará disponível em http://www.comperve.ufrn.br/, possuir Cadastro de Pessoa de Física (CPF) e pagar a taxa de inscrição.

Poderão concorrer às vagas pessoas que possuam diploma em e Licenciatura em Letras, habilitação Português, ou Licenciatura em Pedagogia. Os candidatos precisam também ser professores de Língua Portuguesa no ensino fundamental e/ou ensino médio, em escola da rede pública.

A seleção será realizada em etapa única, com realização de prova no dia 23 de novembro de 2025. A prova constará de 20 questões objetivas e uma questão discursiva e será aplicada presencialmente, no campus universitário Marco Zero do Equador, em Macapá (AP). O conteúdo programático está descrito no edital de seleção.

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 18 de fevereiro de 2026. As aulas serão às quintas-feiras pela manhã, sextas à tarde e aos sábados pelo período matutino.

Sobre o ProfLetras
O Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras) é um programa de pós-graduação stricto sensu em Letras reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC). Ele é ofertado em rede nacional, com 48 instituições de ensino superior associadas, de norte a sul do país.

O ProfLetras tem como objetivo capacitar professores de Língua Portuguesa para o exercício da docência com o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino no Brasil. As linhas de pesquisa são: “Estudos da linguagem e práticas sociais” e “Estudos literários”.

O mestrado é um curso semipresencial com aulas presenciais, com oferta simultânea nacional e coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Na Unifap, ele é coordenado pela Profa. Dra. Celeste Maria Ribeiro.

A Unifap já oferta um mestrado acadêmico em Letras e será a primeira vez que terá, também, o mestrado profissional. “A diferença é esta: o mestrado acadêmico destina-se aos interessados da área de Letras, independente de já serem profissionais atuando no mercado; é o caso do aluno que termina a graduação. Já o profissional é destinado exclusivamente aos profissionais da área de Letras que já estão atuando na educação básica”, explica a coordenadora.

Saiba mais sobre o mestrado em https://profletras.ufrn.br/.

Serviço
Processo Seletivo para o Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras)
Inscrições: 15 de setembro a 15 de outubro de 2025, no site http://www.comperve.ufrn.br/.
Vagas: 11 ampla concorrência e 4 cotas para ações afirmativas
Público-alvo: professores de língua portuguesa da educação básica, atuando em escolas públicas.
Taxa de inscrição: R$ 160.
Edital: https://www.comperve.ufrn.br/conteudo/posgraduacao/profletras/202502/documentos/edital/EDITAL-V-B-Edital_N%23%23_002%232025_(retificado_em_21_de_agosto_de_2025).pdfInformações: profletras@unifap.br.

