‘Prepara a cuba que é de graça!’: confira os dias e horários dos shows da 54ª Expofeira do Amapá

Palco de desenvolvimento sustentável, inovação, geração de emprego e renda, a 54ª Expofeira do Amapá inicia neste sábado, 30, com uma extensa programação cultural no Parque de Exposições da Fazendinha. Serão nove dias de shows nacionais e locais gratuitos ao público e o melhor, com cuba liberada e uma vista panorâmica, com uma roda gigante instalada em frente à Arena Rio Amazonas. Mas vale lembrar: não é permitida a entrada com garrafas de vidro.

O público da maior vitrine de negócios verdes, bioeconomia e oportunidades da Amazônia vai presenciar 12 atrações nacionais, até 7 de setembro, com gigantes do sertanejo, axé, rock, gospel e forró, para agradar todos os públicos. A mega estrutura montada pelo Governo do Amapá tem arquitetura moderna, com som e iluminação, além de telões de alta resolução de imagem. Entre os destaques está a área para portadores de necessidades especiais (PcD), que foi ampliada para promover melhor inclusão.

Além disso, o público também contará com a apresentações de artistas locais, com o Festival das Aparelhagens, que reúne nove grupos amapaenses, na Arena das Rainhas. Até o dia do evento, todos os horários estão passíveis de alteração sem aviso prévio.

Confira o “line-up” de artistas que vão se apresentar na 54ª Expofeira do Amapá:

CALCINHA PRETA

Sábado, 30 de agosto

A partir das 00h

A banda Calcinha Preta, formada em 1995, se destaca no cenário do forró eletrônico por seu estilo romântico, shows elaborados e figurinos ousados. Em quase 30 anos de carreira, o grupo conquistou o público com letras sobre amor e relacionamentos, muitas delas versões de hits do rock e pop internacional. Uma de suas inovações foi a inclusão da guitarra solo como instrumento principal, o que ajudou a emplacar sucessos como “Desilusão” e “Jura Que Me Ama”.

LIMÃO COM MEL

Sábado, 30 de agosto

A partir das 2h

Formada em 1993, a banda pernambucana Limão com Mel é uma das mais consagradas do forró eletrônico. Com mais de 3,5 milhões de discos vendidos no início de sua trajetória, o grupo conquistou uma legião de fãs em todo o Brasil e foi premiado com diversos discos de ouro e platina. Ao longo de seus mais de 30 anos de carreira, a banda se tornou conhecida por uma série de sucessos românticos, como “Um Sonho de Amor”, “De Janeiro a Janeiro”, “Toma conta de Mim” e “Frente a Frente”.

IVETE SANGALO

Domingo, 31 de agosto

A partir das 00h

Uma das maiores artistas da música brasileira, com mais de três décadas de carreira. Ivete Sangalo iniciou na Banda Eva e, em 1999, lançou sua bem-sucedida carreira solo. Sua energia e carisma a tornaram um ícone do axé, pop e MPB, conquistando milhões de fãs mundialmente, com passagens por países da América do Norte e Europa, acumulando inúmeros prêmios e indicações. Ao longo de sua trajetória, Ivete emplacou sucessos e sua versatilidade a permite transitar entre ritmos. A presença em festivais como o Rock in Rio, micaretas e na televisão solidificou sua imagem como uma artista de alcance global.

ROSA DE SARON

Segunda-feira, 1º de setembro

A partir das 20h30

Conhecida como uma das bandas pioneiras do rock cristão no Brasil, a Rosa de Saron tem uma trajetória de mais de três décadas de sucesso. Fundado no interior de São Paulo, o grupo se destaca por suas letras profundas que abordam temas de fé, esperança e superação. Com uma sonoridade que mistura o peso do rock com a delicadeza de arranjos melódicos, a banda conquistou uma legião de fãs, embalando multidões com sucessos como “Sem Você” e “Em Nome, Em Espírito”. Através de suas músicas, a banda busca levar uma mensagem de amor e louvor, transformando a experiência do rock em um momento de reflexão e conexão espiritual.

MARIA MARÇAL

Terça-feira, 2 de setembro

A partir das 19h30

Apesar da pouca idade, aos 16 anos Maria Marçal já conquistou o Brasil com sua voz potente e músicas que tocam o coração, como “Deserto” e “Infinito”. A cantora é reconhecida por sua interpretação profunda e por levar uma mensagem de esperança e fé em suas canções, impactando milhares de pessoas por todo o país.

CASSIANE

Terça-feira, 1º de setembro

A partir das 21h

Com uma carreira de mais de quatro décadas, Cassiane é reconhecida por sua voz potente e por sucessos que marcaram gerações como “Com Muito Louvor” e “Hino da Vitória”. A artista é uma referência no segmento e carrega em sua trajetória diversos prêmios e certificações de ouro e platina.

ALEXANDRE PIRES

Quarta-feira, 3 de setembro

A partir das 23h

Com mais de três décadas de carreira, o mineiro Alexandre Pires ganhou destaque na música na década de 1990 com o grupo Só Pra Contrariar (SPC), que se tornou um sucesso nacional com o pagode romântico. Após vender milhões de álbuns e emplacar diversos hits, ele iniciou sua carreira solo em 2001. A partir daí, explorou outros ritmos, lançou álbuns em espanhol e colaborou com artistas internacionais. Sua carreira solo e seus retornos ocasionais ao SPC o mantêm como um dos grandes nomes da música brasileira.

HENRIQUE & JULIANO

Quinta-feira, 4 de setembro

A partir das 00h30

Nascidos em Palmeirópolis, no Tocantins, a dupla sertaneja começou a carreira musical ainda na adolescência, influenciados pelo sertanejo clássico e por ídolos como João Paulo & Daniel. O sucesso nacional veio em 2012 com hits como “Vem Novinha” e “Separa, Namora”. De lá para cá, a dupla se consolidou como um dos principais nomes do sertanejo universitário, colecionando sucessos como “Cuida Bem Dela”, “Vidinha de Balada” e “Liberdade Provisória”, e conquistando milhões de fãs em todo o Brasil com suas canções românticas e animadas.

MANU BAHTIDÃO

Sexta-feira, 5 de setembro

A partir das 21h

A cantora e compositora alagoana Manu Bahtidão é um dos maiores nomes do tecnomelody no Brasil. Sua carreira ganhou força em Belém, onde fundou a Banda Batidão, inovando o gênero. Em carreira solo, ela alcançou sucesso nacional com o hit “Daqui pra Sempre”, em parceria com Simone Mendes, sendo a primeira música do seu estilo a chegar ao topo da parada Billboard Hot 100 do Brasil.

LÉO FOGUETE

Sexta-feira, 5 de setembro

A partir das 23h

Nome em ascensão no forró e piseiro, o cantor e compositor pernambucano Léo Foguete ganhou destaque com seu single de sucesso “Última Noite”, uma colaboração com Nattan. Conhecido por sua energia e interação com a plateia, ele mistura o ritmo contagiante dos gêneros com letras que emocionam o público.

FESTIVAL DAS APARELHAGENS

Sábado, 6 de setembro

A partir das 19h

No dia 6 de setembro, a 54ª Expofeira do Amapá realizará o Festival das Aparelhagens do Amapá, um evento que promete uma noite de sons potentes, luzes e pirotecnia no Parque de Exposições da Fazendinha. O festival contará com a presença de nove grupos, incluindo as renomadas Amazonia Fusion e Trepidante, que retornam ao evento após o sucesso na edição de 2023. Participam também as aparelhagens Hipersom, Gibsom, Transamerica, Matrix, Crocolive, Tropical e a Mega Pressão 360. O evento celebra a cultura popular nortista, com o intuito de fazer o público dançar e vibrar com os ritmos marcantes.

XAND AVIÃO

Sábado, 6 de setembro

A partir das 22h30

Conhecido por ser vocalista da banda de forró eletrônico Aviões do Forró por mais de 15 anos, Xand começou sua trajetória musical em bandas menores até se juntar ao Aviões em 2002, onde, ao lado de Solange Almeida, popularizou um estilo único de forró, misturando ritmos e conquistando o Brasil. Em 2018 seguiu em carreira solo, mantendo o apelido “Xand Avião” e o legado de sucesso. Com hits como “Infelizmente”, “Uber” e “Não Me Deixou”, ele se consolidou como um dos maiores nomes do forró e um ícone da música nordestina.

JORGE & MATEUS

Domingo, 7 de setembro

A partir das 22h

Uma das duplas sertanejas mais bem-sucedidas do Brasil, os goianos Jorge e Mateus se conheceram em Itumbiara, Goiás, e começaram a cantar em barzinhos, mas o sucesso veio em 2007, com o lançamento do CD e DVD Ao Vivo em Goiânia, que apresentou ao país hits como “Pode Chorar”, “De Tanto Querer” e “Tem Nada a Ver”. A partir daí, eles se tornaram um fenômeno, sendo considerados os pioneiros do sertanejo universitário e influenciando toda uma geração de artistas. Com uma discografia recheada de sucessos, os sertanejos são conhecidos por suas canções românticas e pela capacidade de lotar estádios e arenas, mantendo-se no topo da música brasileira por mais de uma década.

A maior Expofeira de todos os tempos. Pra movimentar o Amapá!

Com o tema “Amazônia Sustentável e Desenvolvida”, a 54ª Expofeira do Amapá acontece de 30 de agosto a 7 de setembro. Realizado pelo Governo do Estado e a Associação dos Músicos e Compositores (AMCAP), o evento é a maior edição da história, ocupando uma área 46% maior que no ano passado. Com cerca de 482 empresas expositoras, a maior vitrine de negócios e oportunidades da Amazônia deve gerar entre 12 mil e 14 mil empregos e superar o índice de 100 mil trabalhos formais no estado, com movimentação de R$ 594 milhões a R$ 625 milhões em negócios, impulsionando setores como agronegócio, energia limpa e empreendedorismo popular.

A programação é diversa, com mais de 500 atrações culturais, incluindo um Espaço Gastronômico, um Parque de Diversões e eventos esportivos. Para garantir a segurança dos visitantes, o efetivo foi reforçado em 35%. Além disso, estratégias de atendimento de urgência e emergência também são ampliadas. A feira sedia ainda a 1ª ExpoAmazônia, preparando o Amapá para a COP30 e destacando o potencial do estado em desenvolvimento sustentável e economia verde.

Com apoio cultural do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, e da Cervejaria Império, a programação também recebe shows nacionais gratuitos ao público. No line-up, foram confirmados artistas como Ivete Sangalo; Alexandre Pires; as duplas sertaneja Henrique & Juliano e Jorge & Mateus; Xand Avião, Manu Bahtidão; Léo Foguete; Cassiane e Maria Marçal. Além das bandas de forró Calcinha Preta e Limão com Mel; a banda de rock cristão Rosa de Saron; e o “Festival das Aparelhagens” com nove grupos do Amapá na Arena das Rainhas.

