Lançamento do software brasileiro Global Condor revoluciona o audiovisual do País

Em 2025, o mercado audiovisual brasileiro testemunha um marco inédito com o lançamento do Global Condor, software desenvolvido pelo criador e produtor Rodrigo Pedroza, com produção das empresas amapaenses Cia Viva e Kachupada Produtora. Aprovado pela ANCINE e nascido no Norte do país, o Global Condor inaugura uma nova era no desenvolvimento de roteiros, projetos culturais e narrativas audiovisuais — com foco absoluto em acessibilidade, inovação tecnológica e democratização do conhecimento.

Uma ferramenta completa, acessível e revolucionária

Criado para preencher uma lacuna, no que se refere a ferramentas acessíveis e robustas no mercado, o Global Condor é a primeira plataforma brasileira que permite a qualquer pessoa — com ou sem deficiência — escrever, editar, roteirizar, estruturar e apresentar projetos completos com recursos de texto, voz e áudio, integrando inteligência artificial para facilitar todo o processo criativo e técnico.

“O Global Condor nasceu da necessidade de se ter um programa com acessibilidade total para quem usa e para quem vai acompanhar o material realizado. A ideia era fazer o melhor e mais completo software do mercado — e conseguimos ir além disso”, destaca Rodrigo Pedroza.

Destaques e funcionalidades inéditas

O Global Condor oferece um ambiente de criação profissional, intuitivo e colaborativo, reunindo todos os elementos necessários para a elaboração de obras audiovisuais e culturais, desde a ideia inicial até a apresentação final para editais ou plataformas. Entre os destaques, estão:

Roteirização com acessibilidade: digitação por comando de voz, audiodescrição automática e leitura técnica por áudio — recurso inédito patenteado como “Áudio e Roteiro”.

Organização de projetos culturais completos: campos específicos para apresentação, justificativa, cronograma, orçamento, metas e ações.

Criação de personagens com análise psicológica: garantindo coerência narrativa desde o argumento até a execução.

Análise de roteiro com IA: gráficos identificam picos de emoção, viradas e ritmo da narrativa.

Storyboard automático: gera, a partir do roteiro, imagens ou vídeos para visualização prévia da obra.

Visor do Diretor: ferramenta inédita que simula locações, iluminações, lentes, figurinos e trilhas sonoras a partir de fotos e vídeos, oferecendo uma pré-visualização técnica precisa do set de filmagem.

Biblioteca multimídia e de formação: cursos integrados, links para estudos e espaço para organização de pesquisas em áudio, texto e vídeo.

Exportação em diversos formatos: projetos podem ser salvos e enviados em texto, áudio ou ambos, atendendo a diferentes tipos de edital e perfis de usuário.

“A parte do Visor do Diretor é uma revolução à parte. Você escolhe as locações, ajusta luz, figurino, câmera, e ainda insere trilhas para visualizar como será sua cena. É uma decupagem técnica completa, antecipando o que você verá no set”, explica Pedroza.

Acessibilidade e formação gratuita: um compromisso real

Com foco na inclusão de pessoas com deficiência (PCDs) e de criadores iniciantes, o Global Condor já nasce com um plano de formação gratuito que será oferecido em vídeo, texto e áudio. Tutoriais e oficinas estarão disponíveis online, capacitando qualquer pessoa a dominar a ferramenta com agilidade e autonomia.

“A maior dificuldade para quem tem deficiência — física ou técnica — é conseguir escrever e estruturar um projeto de forma independente. O Global Condor resolve isso: permite digitação, edição por voz, e ainda realiza planilhas e análises automaticamente. É uma chave de entrada real para quem sempre esteve à margem do mercado”, afirma Pedroza.

Viabilidade financeira: a inovação ao alcance de todos

Em um cenário dominado por softwares caros e pouco acessíveis, o Global Condor se posiciona como a opção mais acessível e completa do mundo.

“Hoje, um software de roteirização de ponta pode custar até mil dólares por ano. O Global Condor é mais completo, mais acessível, baseado na moeda brasileira, e com funcionalidades que nenhum outro programa oferece”, reforça Rodrigo.

Do Amapá para o Brasil e o mundo

Ao ser idealizado, desenvolvido e produzido no Norte do Brasil, o Global Condor também cumpre um papel simbólico de descentralização cultural e tecnológica, revelando o protagonismo de criadores amazônicos no cenário nacional.

“A produção é toda do Amapá. Isso mostra que inovação pode — e deve — nascer fora dos grandes centros. O Global Condor é uma resposta prática, tecnológica e acessível aos desafios do audiovisual brasileiro”, diz Rodrigo.

O futuro: Tele Condor

Paralelamente ao Global Condor, Rodrigo Pedroza já trabalha em um novo projeto: a rede social Tele Condor, que pretende transformar a forma como conteúdos audiovisuais são compartilhados e distribuídos, com foco em interatividade, acessibilidade e colaboração criativa.

“Acredito que o Tele Condor vai superar o impacto do próprio software. É uma nova visão de rede social, que coloca o criador no centro do processo”, adianta o idealizador.

Um marco para a tecnologia, a cultura e a inclusão

Mais que um software, o Global Condor é uma plataforma de transformação. Com ele, qualquer pessoa, de qualquer lugar, pode criar, desenvolver e apresentar seu projeto com excelência técnica e autonomia total.

“O Global Condor é o primeiro software cultural com acessibilidade real, inteligência artificial integrada e preço justo. É uma ferramenta, mas também um manifesto. Um passo enorme para o audiovisual brasileiro — e para o futuro que queremos construir”, finaliza Rodrigo Pedroza.

Lançamento previsto: segundo semestre de 2025

