54ª Expofeira do Amapá: Governo do Estado encerra prazo de inscrições e inicia período de entrada dos animais nesta quinta-feira, 28

O evento agropecuário terá mais de 600 animais das mais diversas espécies, com criadores locais e do estado do Pará.

O Governo do Estado encerra nesta quinta-feira, 28, as inscrições de criadores rurais interessados em expor ou comercializar animais durante a 54ª Expofeira do Amapá, que inicia neste sábado, 30, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá. Com a finalização das inscrições inicia-se o período para a entrada dos animais que será desta quinta-feira até 3 de setembro.

Dados da Subcomissão de Assistência Técnica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural (SDR) apontam que no evento agropecuário estarão presentes mais de 600 animais, entre caprinos, suínos, equinos, ovinos, bubalinos e bovinos. Entre eles, 100 bovinos da raça Nelore da Fazenda Guarani, propriedade paraense referência em exportação internacional.

“Fechamos o período de inscrições para animais e agora os criadores já podem adentrar ao parque. Ressaltamos que só entrará no espaço animais saudáveis e que todos passam por inspeção da Diagro”, informou a secretária da SDR, Beatriz Barros.

Os animais de todas as espécies necessitam apresentar todas as exigências documentais definidas pelos técnicos profissionais da área do Governo do Amapá, incluindo os requisitos da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá (Diagro).

Com o tema “Amazônia Sustentável e Desenvolvida”, a 54ª Expofeira do Amapá acontece de 30 de agosto a 7 de setembro. Realizado pelo Governo do Estado e a Associação dos Músicos e Compositores (AMCAP), o evento é a maior edição da história, ocupando uma área 46% maior que no ano passado. Com cerca de 482 empresas expositoras, a maior vitrine de negócios e oportunidades da Amazônia deve gerar entre 12 mil e 14 mil empregos e superar o índice de 100 mil trabalhos formais no estado, com movimentação de R$ 594 milhões a R$ 625 milhões em negócios, impulsionando setores como agronegócio, energia limpa e empreendedorismo popular.

A programação é diversa, com mais de 500 atrações culturais, incluindo um Espaço Gastronômico, um Parque de Diversões e eventos esportivos. Para garantir a segurança dos visitantes, o efetivo foi reforçado em 35%. Além disso, estratégias de atendimento de urgência e emergência também são ampliadas. A feira sedia ainda a 1ª ExpoAmazônia, preparando o Amapá para a COP30 e destacando o potencial do estado em desenvolvimento sustentável e economia verde.

Com apoio cultural do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, e da Cervejaria Império, a programação também recebe shows nacionais gratuitos ao público. No line-up, foram confirmados artistas como Ivete Sangalo; Alexandre Pires; as duplas sertaneja Henrique & Juliano e Jorge & Mateus; Xand Avião, Manu Bahtidão; Léo Foguete; Cassiane e Maria Marçal. Além das bandas de forró Calcinha Preta e Limão com Mel; a banda de rock cristão Rosa de Saron; e o “Festival das Aparelhagens” com nove grupos do Amapá na Arena das Rainhas.

