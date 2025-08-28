Sebrae marca presença na 54ª Expofeira Agropecuária com a Carreta Empreendedora

Serviços gratuitos e orientação especializada fortalecem pequenos negócios no maior evento agropecuário do estado

Maria Cândida Ferreira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) participa da 54ª Expofeira Agropecuária do Estado com a Carreta Empreendedora, no período de 30 de agosto a 7 de setembro. A estrutura itinerante leva serviços de formalização, diagnóstico empresarial, parcelamento de dívidas, orientação para crédito e palestras educativas. Os atendimentos, orientações e consultorias serão gratuitos e ocorrerão das 16h às 22h.

Para o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae (CDE), Josiel Alcolumbre, a participação da instituição em um dos maiores eventos do setor é estratégica. “Levar a Carreta Empreendedora para a Expofeira é reafirmar nosso papel de fomentar o empreendedorismo, apoiar os pequenos negócios e impulsionar o desenvolvimento econômico regional”, destacou o presidente, Josiel Alcolumbre.

A Carreta Empreendedora oferecerá diariamente serviços de formalização do Microempreendedor Individual (MEI), declaração de rendimento, alteração de dados cadastrais, parcelamento de dívidas, diagnóstico empresarial, consultorias em gestão e tecnologia, além de visitas aos expositores e palestras educativas de capacitação para esses profissionais.

A diretora técnica do Sebrae, Suelem Amoras, reforça que a ação amplia o acesso à informação e apoia especialmente os empreendedores do meio rural. “Entendemos que a presença num espaço como a Expofeira é uma excelente oportunidade de levar nossos serviços diretamente ao público. Esse contato direto facilita a formalização e gera impacto positivo na economia do estado”, afirmou a diretora, Suelem Amoras.

Atendimento

A instituição busca estar cada vez mais próxima à realidade dos empresários, assim como na Expofeira para estar mais junto ao empreendedor e ter esse contato direto que permitirá entender as necessidades e oferecer soluções sob medida para fortalecer os negócios.

Coordenação

O gestor da Carreta Empreendedora, Marcelo Modesto, acrescenta que a estrutura é pensada para oferecer praticidade, eficiência e a carreta reúne, em um só espaço, serviços que muitas vezes o empreendedor teria dificuldade de acessar, a exemplo, consegue resolver pendências, buscar consultorias especializadas de forma gratuita, o que torna o atendimento mais acessível e efetivo.

Programação

Datas: 30.8.2025 a 7.9.2025

Atendimentos e Serviços

Hora: 16h às 22h

Local: Parque de Exposições da Fazendinha – Carreta Empreendedora

Data: 1º.9.2025 – Segunda-Feira

Palestra: Conhecendo as vantagens e benefícios do MEI

Hora: 18h às 20h

Data: 2.9.2025 – Terça-Feira

Palestra: Como obter crédito para minha empresa

Hora: 18h às 20h

Data: 3.9.2025 – Quarta-Feira

Palestra: Como emitir nota fiscal eletrônica gratuita

Hora: 18h às 20h

Data: 4.9.2025 – Quinta-Feira

Palestra: Como vender mais através da presença digital

Hora: 18h às 20h.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação:

