quinta-feira, agosto 28, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

BrasilCiência e TecnologiaGames

77% dos gamers brasileiros gastam até R$250 por mês com jogos digitais

Livia Almeida

87% tendem a adquirir novos itens ou atualizações utilizando moedas virtuais conquistadas dentro dos próprios jogos;

Celebrado no dia 29 de agosto, o Dia do Gamer é um marco para os fãs de jogos digitais, uma data para competições e conexões entre comunidades. De acordo com uma pesquisa realizada pela Serasa em parceria com a Gamers Club, maior hub para a comunidade de jogos competitivos da América Latina, 43% dos brasileiros têm o costume de jogar esports, a partir do console, computadores ou notebooks.

Entre quem joga, a atividade gera investimentos de até R$250 mensais: 77% gastam até essa faixa de valor com a compra de jogos digitais e 36% costumam adquirir pacotes de expansão, complementos de itens e funcionalidades adicionais.

Se por um lado o consumo digital tornou as aquisições mais baratas, por outro disponibilizou uma quantidade ainda maior de opções de formatos e plataformas de diversão: segundo a pesquisa, 24% dos gamers afirmam assinar algum serviço de acesso a bibliotecas de jogos online. Além disso, 59% costumam comprar jogos digitais para consoles ou computadores, e 15% realizam essas aquisições todos os meses, demostrando a presença dos games no orçamento recorrente de grande parte dos brasileiros.

Dinheiro virtual também movimenta a realidade?

A economia dentro dos próprios jogos também desempenha um papel relevante no comportamento dos gamers. Segundo os dados, 87% dos jogadores costumam adquirir novos itens ou atualizações utilizando moedas virtuais conquistadas no próprio jogo. Além disso, 71% afirmam que consideram gastar dinheiro real para comprar essas moedas, caso o jogo ofereça essa possibilidade.

Para Thiago Ramos, especialista da Serasa em educação financeira, é preciso ter cautela com os gastos. “Em um cenário em que os jogos são uma válvula de escape para muitos consumidores, é preciso estar atento às compras impulsivas durante os momentos de diversão. O planejamento financeiro e controle do orçamento são fundamentais para evitar o endividamento e garantir a diversão com consciência”, orienta.

Há anos, os consoles deixaram de ser “brinquedos de criança” e passaram a fazer parte do cotidiano de jovens e adultos. Segundo o levantamento, 64% daqueles que afirmam jogar videogame, o tempo diário ocupado em partidas varia de uma a três horas. O estudo também apontou os principais motivos que levam as pessoas a jogarem e, para a maioria, é uma forma multifuncional de lazer.

Comunidade gamer cria conexões?

A comunidade gamer se consolidou como um dos maiores pontos de encontro no ambiente digital, criando laços que vão muito além do jogo em si. Nas plataformas sociais, fóruns e streams, jogadores compartilham dicas, experiências e até oportunidades profissionais, fortalecendo um ecossistema que une entretenimento e pertencimento. Esse engajamento digital transforma plataformas como Instagram, YouTube e Twitch em verdadeiras vitrines de tendências, onde marcas e criadores encontram um público altamente conectado e receptivo.

Prova disso, são os canais que criam mais conexões entre gamers e às novidades de mercado: 47% apontam as páginas do Instagram como fontes essenciais, 42% citam canais do Youtube e 21% a Twitch.

Para Yuri Fly, CEO fundador da Gamers Club, o universo de esports é um mercado em crescimento exponencial. “O mercado gamer continua em plena expansão, impulsionado por uma comunidade cada vez mais engajada e por inovações tecnológicas que elevam a experiência de jogo a um novo patamar. Além disso, a evolução na qualidade gráfica e na diversidade de títulos, especialmente nos jogos de tiro, tem atraído cada vez mais jogadores e ampliado as possibilidades competitivas dentro deste cenário”, comenta.

Apesar de 52% dos ouvidos sentirem que têm uma jornada de jogos solitária, a comunidade gamer também se engaja presencialmente. De acordo com o levantamento, 31% dos entrevistados já participaram de eventos relacionados a games, e 80% afirmam frequentar esse tipo de evento pelo menos uma vez ao ano. Para viver essas experiências ao vivo, 35% costumam gastar até R$100, 17% desembolsam entre R$101 e R$200, e 13% investem de R$201 a R$300 em ingressos, viagens ou produtos exclusivos.

Metodologia

Pesquisa realizada pela Serasa e Gamers Club entre 25 e 31 de julho de 2025. Contando com 1.111 entrevistas realizadas pela Serasa, com margem de erro de 2,9 pp e 3.474 entrevistas realizadas pela Gamers Club, com margem de erro de 1,6 pp.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

Sobre a Gamers Club

A Gamers Club é o maior hub para a comunidade de jogos competitivos da América Latina, reunindo quase 3 milhões de usuários em sua plataforma principal e milhões de visualizações em seus sites, Draft5 e VZone, combinados. Foi a primeira plataforma a oferecer aos jogadores brasileiros uma experiência de usuário integrada, segura e abrangente, promovendo um senso de comunidade com altos níveis de engajamento.

A Gamers Club é uma solução ponta a ponta para jogadores de esports e atende simultaneamente aos principais stakeholders do setor, como marcas que se comunicam com esse público ou apoiam o cenário. No segundo semestre de 2024, a Gamers Club anunciou a nova vertente B2B: Gaming Services. Focada em intermediar marcas e publishers com a comunidade gamer, a frente auxilia na geração de conteúdos e ações, como consultoria, marketing, campeonatos, entre outros. Para mais informações, visite www.gamersclub.com.br

Você pode gostar também

Plano Safra do Basa terá taxa especial para empreendimentos verdes

Livia Almeida

Anvisa aprova nova vacina contra a dengue

Livia Almeida

Cuidado com o ‘homem no disco’: a nova maneira de hackear um Android

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.