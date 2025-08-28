77% dos gamers brasileiros gastam até R$250 por mês com jogos digitais

87% tendem a adquirir novos itens ou atualizações utilizando moedas virtuais conquistadas dentro dos próprios jogos;

Celebrado no dia 29 de agosto, o Dia do Gamer é um marco para os fãs de jogos digitais, uma data para competições e conexões entre comunidades. De acordo com uma pesquisa realizada pela Serasa em parceria com a Gamers Club, maior hub para a comunidade de jogos competitivos da América Latina, 43% dos brasileiros têm o costume de jogar esports, a partir do console, computadores ou notebooks.

Entre quem joga, a atividade gera investimentos de até R$250 mensais: 77% gastam até essa faixa de valor com a compra de jogos digitais e 36% costumam adquirir pacotes de expansão, complementos de itens e funcionalidades adicionais.

Se por um lado o consumo digital tornou as aquisições mais baratas, por outro disponibilizou uma quantidade ainda maior de opções de formatos e plataformas de diversão: segundo a pesquisa, 24% dos gamers afirmam assinar algum serviço de acesso a bibliotecas de jogos online. Além disso, 59% costumam comprar jogos digitais para consoles ou computadores, e 15% realizam essas aquisições todos os meses, demostrando a presença dos games no orçamento recorrente de grande parte dos brasileiros.

Dinheiro virtual também movimenta a realidade?

A economia dentro dos próprios jogos também desempenha um papel relevante no comportamento dos gamers. Segundo os dados, 87% dos jogadores costumam adquirir novos itens ou atualizações utilizando moedas virtuais conquistadas no próprio jogo. Além disso, 71% afirmam que consideram gastar dinheiro real para comprar essas moedas, caso o jogo ofereça essa possibilidade.

Para Thiago Ramos, especialista da Serasa em educação financeira, é preciso ter cautela com os gastos. “Em um cenário em que os jogos são uma válvula de escape para muitos consumidores, é preciso estar atento às compras impulsivas durante os momentos de diversão. O planejamento financeiro e controle do orçamento são fundamentais para evitar o endividamento e garantir a diversão com consciência”, orienta.

Há anos, os consoles deixaram de ser “brinquedos de criança” e passaram a fazer parte do cotidiano de jovens e adultos. Segundo o levantamento, 64% daqueles que afirmam jogar videogame, o tempo diário ocupado em partidas varia de uma a três horas. O estudo também apontou os principais motivos que levam as pessoas a jogarem e, para a maioria, é uma forma multifuncional de lazer.

Comunidade gamer cria conexões?

A comunidade gamer se consolidou como um dos maiores pontos de encontro no ambiente digital, criando laços que vão muito além do jogo em si. Nas plataformas sociais, fóruns e streams, jogadores compartilham dicas, experiências e até oportunidades profissionais, fortalecendo um ecossistema que une entretenimento e pertencimento. Esse engajamento digital transforma plataformas como Instagram, YouTube e Twitch em verdadeiras vitrines de tendências, onde marcas e criadores encontram um público altamente conectado e receptivo.

Prova disso, são os canais que criam mais conexões entre gamers e às novidades de mercado: 47% apontam as páginas do Instagram como fontes essenciais, 42% citam canais do Youtube e 21% a Twitch.

Para Yuri Fly, CEO fundador da Gamers Club, o universo de esports é um mercado em crescimento exponencial. “O mercado gamer continua em plena expansão, impulsionado por uma comunidade cada vez mais engajada e por inovações tecnológicas que elevam a experiência de jogo a um novo patamar. Além disso, a evolução na qualidade gráfica e na diversidade de títulos, especialmente nos jogos de tiro, tem atraído cada vez mais jogadores e ampliado as possibilidades competitivas dentro deste cenário”, comenta.

Apesar de 52% dos ouvidos sentirem que têm uma jornada de jogos solitária, a comunidade gamer também se engaja presencialmente. De acordo com o levantamento, 31% dos entrevistados já participaram de eventos relacionados a games, e 80% afirmam frequentar esse tipo de evento pelo menos uma vez ao ano. Para viver essas experiências ao vivo, 35% costumam gastar até R$100, 17% desembolsam entre R$101 e R$200, e 13% investem de R$201 a R$300 em ingressos, viagens ou produtos exclusivos.

Metodologia

Pesquisa realizada pela Serasa e Gamers Club entre 25 e 31 de julho de 2025. Contando com 1.111 entrevistas realizadas pela Serasa, com margem de erro de 2,9 pp e 3.474 entrevistas realizadas pela Gamers Club, com margem de erro de 1,6 pp.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

Sobre a Gamers Club

A Gamers Club é o maior hub para a comunidade de jogos competitivos da América Latina, reunindo quase 3 milhões de usuários em sua plataforma principal e milhões de visualizações em seus sites, Draft5 e VZone, combinados. Foi a primeira plataforma a oferecer aos jogadores brasileiros uma experiência de usuário integrada, segura e abrangente, promovendo um senso de comunidade com altos níveis de engajamento.

A Gamers Club é uma solução ponta a ponta para jogadores de esports e atende simultaneamente aos principais stakeholders do setor, como marcas que se comunicam com esse público ou apoiam o cenário. No segundo semestre de 2024, a Gamers Club anunciou a nova vertente B2B: Gaming Services. Focada em intermediar marcas e publishers com a comunidade gamer, a frente auxilia na geração de conteúdos e ações, como consultoria, marketing, campeonatos, entre outros. Para mais informações, visite www.gamersclub.com.br

