Festival Se Rasgum traz dois dias de shows gratuitos em sua 19ª edição

Céu, Molho Negro + Jair Naves, YPU, 25 anos de Bidê ou Balde, Death Brega, Eric Terena + Karen Francis e Rafa Militão convida Nic Dias são as atrações no Music Park e Píer das Onze Janelas

Pouco a pouco o Festival Se Rasgum vai desvendando o line-up de sua 19ª edição, que acontecerá de 10 a 14 de setembro, em Belém (PA). Neste ano, um dos maiores festivais em atuação no norte do país presenteia o público com duas noites gratuitas e com o melhor da música nacional e amazônida em suas diversas vertentes.

No dia 11 de setembro ela chega para abrilhantar o palco do Music Park na festa de abertura do festival com a sua Novela. Céu é a headliner da noite, e traz para o palco do Se Rasgum as canções de seu sexto disco, lançado no início deste ano, além de repertório de seus grandes sucessos. Em sua carreira, a cantora paulistana repetidamente conquistou o primeiro lugar nas paradas de música do mundo do iTunes nos EUA e no Canadá. Suas notáveis conquistas incluem oito indicações ao Grammy Latino e três vitórias, especialmente por seus álbuns Tropix (2017) e Apka! (2019).

Na mesma noite, um encontro inusitado de duas grandes referências do rock alternativo: todo o caos, humor e frescor dos paraenses do Molho Negro que se juntam à intensidade de Jair Naves, um dos fundadores da icônica banda Ludovic e que leva pela primeira vez para Belém as canções de seu mais recente disco solo, Ofuscante a Beleza que eu vejo.

O line do Music Park fica completo com o duo YPU (“ruído do rio”, na língua indígena tupi-guarani), formado pela cantora e trompetista Ayla Gresta e o guitarrista e produtor musical Gustavo Halfeld, que levam de Brasília para Belém todo a sua aura eletrônica e experimental.

No dia 12 de setembro é a vez do Festival Se Rasgum tomar conta do Pier das Onze Janelas pelo terceiro ano consecutivo, com uma programação afiada, apostando na cena local, em encontros inusitados e potentes e até mesmo abrindo espaço para celebrações como os 25 anos de Bidê ou Balde com o frontman e um dos líderes da banda Carlinhos Carneiro. Um show dedicado à banda que o consagrou como um dos crooners mais malucos e compositores mais criativos da cena roqueira nacional.

O Death Brega é um combo de Rock paraense que vai juntar no mesmo palco Inesita, Elder Effe e a Banda Turbo em um show inédito com repertório variado entre novidades e hits dos artistas. Música instrumental, rock alternativo e muito fuzz. A apresentação será uma ótima oportunidade para conhecer o que anda sendo produzido na cena alternativa autoral da música paraense e também promete emocionar os fãs veteranos da cena local.



Cria das ruas de Icoaraci, distrito suburbano de Belém, Nic Dias é uma das protagonistas do Rap paraense, representando a juventude negra periférica com suas rimas afiadas sobre a vida preta no Brasil, de ontem e de hoje, ela volta a subir no palco do Se Rasgum acompanhada da DJ e multi artista Rafa Militão, amazonense que integra a banda de Sandra de Sá, que subiu em mais de 200 palcos de diferentes Estados brasileiros em 2023.

Outro encontro que promete incendiar o palco do festival é o do artista indígena mato-grossense Eric Terena, que amplifica através de sua música o poder da sua ancestralidade, ecoando a luta dos povos originários e suas raízes e que se une à amazonense Karen Francis, considerada uma das grandes revelações nacionais do R&B e que volta a se apresentar no Se Rasgum, depois de uma brilhante passagem pelo festival em 2022 quando participou das tradicionais Seletivas Se Rasgum.

“O Festival Se Rasgum sempre entregou para a cidade programações gratuitas, tanto em ações formativas, quanto em shows. E esse ano, se aproximando dos 20 anos de festival, queremos levar mais ainda música para as pessoas, especialmente apresentações exclusivas e novidades amazônicas, colocando o público ainda mais perto de seus artistas favoritos”, conta Marcelo Damaso, um dos diretores do festival.

O Se Rasgum é associado à Abrafin e Circuito Amazônico de Festivais e têm como objetivo incentivar e fomentar a música independente por meio de produção musical, capacitação, promoção e conexões no mercado da música brasileira, especificamente da região da Amazônia Legal.

Em breve o festival anuncia as atrações do Teatro Margarida Schivasappa e do Espaço Cultural Na Bêra.

serviço:

19º Festival Se Rasgum

De 11 a 14 de setembro

11 de setembro

Music Park

Tv. Praça Waldemar Henrique, 2 – Reduto

Entrada gratuita

Céu

Molho Negro + Jair Naves

YPU

12 de setembro

Píer das Onze Janelas

R. Siqueira Mendes, S/N

Entrada gratuita

25 anos de Bidê ou Balde com Carlinhos Carneiro

Death Brega

Rafa Militão convida Nic Dias

Karen Francis + Eric Terena

14 de setembro

Espaço Cultural Na Bêra

R. São Boaventura, 268 – Cidade Velha

Ana Frango Elétrico

Marcia Griffiths

Valéria Paiva e muito +



● LOTE 1

•MEIA : R$40,00

•INTEIRA SOLIDÁRIA*: R$60,00

•INTEIRA: R$80,00

•BORA SE RASGAR**: R$100,00

Venda online: https://www.ingressolive.com/19-festival-se-rasgum

*Doação de 1kg de alimento no dia do evento

** Adquira 2 ingressos no preço promocional com doação de 1kg de alimento.

