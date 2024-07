Lançamento do Projeto Jovem Descolado recebe mais de 400 jovens

O projeto capacita jovens com idade entre 17 e 29 anos e oferece 450 vagas para os municípios de Macapá, Santana e Pedra Branca do Amapari

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae em exercício, Jurandil Juarez; e a diretora técnica do Sebrae, Suelem Amoras, em parceria com o Governo do Estado do Amapá (GEA), receberam autoridades e jovens amapaenses, no Lançamento do Projeto Jovem Descolado 2024. O objetivo é ampliar o nível de empregabilidade e de empreendedorismo, além de criar oportunidade para o desenvolvimento de competências e comportamentos para a inclusão dos jovens no mercado de trabalho e/ou para abertura consciente de novos negócios. O lançamento aconteceu nesta terça-feira (9), às 16h.

De acordo com o presidente do Conselho em exercício, Jurandil Juarez, a parceria entre Sebrae e GEA reforça o compromisso com a educação, e possibilidade de inserção de jovens adultos no mercado de trabalho e no empreendedorismo. “Este compromisso não se restringe apenas à oferta de oportunidades de trabalho, mas sim à construção de um arcabouço robusto de políticas públicas que fomentem a educação integral, a capacitação técnica e a inovação, elementos essenciais para a formação de uma geração preparada para os desafios contemporâneos”, explica o presidente, Jurandil Juarez.

“O jovem é a peça fundamental para a propagação de informação, por meio da educação empreendedora; e para isso, o Sebrae está de portas abertas para o jovem que tenha o desejo de empreender e gerar renda”, disse a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Suelem Amoras

A governadora do Amapá em exercício, Alliny Serrão, reforça o comprometimento do estado com a juventude amapaense e a empregabilidade. “Cada um de vocês que estão aqui hoje tem o potencial e capacidade de buscar o sucesso”, declarou a governadora em exercício, Alliny Serrão.

A secretária de Inclusão e Mobilização Social e de Políticas Públicas para Juventude (Sejuv), Priscila Magno, destacou a mudança dos jovens que passaram pelo projeto. “Muitos jovens que eu acompanhei que antes eram introspectivos, saíram do projeto inspirados a empreender, não somente com empresas, mas com o comportamento e o pensamento empreendedor, porque muitas vezes o que falta para o jovem é a oportunidade, e o Jovem Descolado é essa oportunidade”, declarou a secretária, Priscila Magno.

O Lançamento do Projeto Jovem Descolado contou com a apresentação da Trilha do Conhecimento; a palestra motivacional, ministrada pela consultora do Sebrae, Mayara Pereira; e o Talk com os participantes edições passadas, da turma de 2019, Ariane Brazão; da turma de 2022, José Roberto Filho; da turma de 2023, Estefane Pinheiro e Brenda Pires.

As inscrições serão realizadas pela Secretaria de Juventude, no período de 10 a 12 de julho. O início das aulas será no dia 22 de julho.

O projeto tem como objetivo capacitar jovens com idade de 17 a 29 anos, para ampliar o nível de empregabilidade e de empreendedorismo, além de criar oportunidade para o desenvolvimento de competências e comportamentos para a inclusão dos jovens no mercado de trabalho e/ou para abertura consciente de novos negócios.

Em 2023, a importância do Projeto Jovem Descolado foi reconhecida e hoje, é uma Solução Nacionalizada e está disponível para utilização de todo o Sistema Sebrae no país, por meio do portifólio do Programa Nacional de Educação Empreendedora.

O Lançamento do Projeto Jovem Descolado 2024 é coordenado pelo gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá (UEE), Maikon Richardson; e pela gestora do Projeto Jovem Descolado, Thaís Almeida.

São parceiros do Projeto Jovem Descolado 2024, o Governo do Estado do Amapá, por meio das secretarias de Inclusão e Mobilização Social e de Políticas Públicas para Juventude.

