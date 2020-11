UFPA abre 4° encontro de regularização fundiária JRBAMA na Amazônia legal nesta segunda

Texto: O vice-reitor da Universidade Federal do Pará, Gilmar Pereira da Silva, juntamente com Marta Abramo, do Ministério do Desenvolvimento Regional e a professora Myrian Cardoso, integrante da Comissão de Regularização Fundiária da UFPA, abrem nesta segunda, 16, a partir das 10h, o IV Encontro de Regularização Fundiária da Região Norte e o 2º Ciclo de Oficinas Programa Rede Amazônia, cujo tema é Universidades em Redes: Assistência Técnica e Tecnológica em Pauta na Amazônia Legal. O evento tem mais de 150 inscritos e será realizado de forma virtual até o dia 20 de novembro por meio da plataforma do Google Meet e promoverá o compartilhamento das práticas desenvolvidas pela UFPA ao longo dos últimos anos e traçará um panorama sobre os limites, desafios e perspectivas para 2021 no universo da regularização urbana e a superação dos conflitos socioambientais na Amazônia Legal.

Na abertura será apresentado, ainda, o Sistema de Apoio à Regularização Fundiária e Conformidade Socioambiental Urbana (Sarfcon), uma plataforma inovadora de processos e procedimentos, capacitação e assistência técnica em regularização fundiária, além de coletar e sistematizar dados de forma on-line e off-line em áreas urbanas e rurais, que terá a participação de Lincoln Ribeiro, analista de Tecnologia da Informação e Comunicação da Universidade Federal do Pará (CTIC-UFPA).

No segundo dia, das 16h às 18h, será realizada a primeira Web Oficina Reurb e Sustentabilidade na Amazônia, que analisará discursos e práticas sobre os dois temas. Os assuntos serão debatidos entre Protásio Santos, da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Paulo Carvalho de Freitas, da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (EMHUR), em Roraima, e Vânia Torres, da Faculdade de Comunicação da UFPA. A mediação será da professora Luly Fischer, do Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA, que abordará as perspectivas da Lei 13.645/2017 na sociodiversidade da Amazônia Legal.

No terceiro dia de vento, das 10h às 12h, os participantes do IV Encontro conhecerão detalhes sobre a Central de Inovação Tecnológica do Projeto Meu Endereço, uma ferramenta social que interage com o aplicativo Sarfcon e produz um serviço público inédito no Estado do Pará. Estas tecnologias serão detalhadas pela professora Myrian Cardoso, da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFPA, coordenadora do Projeto “Meu Endereço: lugar de paz segurança social”, e pelo secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica do Pará, Carlos Maneschy.

Pela parte da tarde de 18 de novembro, das 16h às 18h, o diretor Geral do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA), Durbens Nascimento, realizará a mediação do debate da segunda Web Oficina sobre os Conflitos Socioambientais na Amazônia: Migração Internacional, Luta de Moradia e Desafios Urbanos, que terá a participação dos pesquisadores Denison Aguiar, da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), Andressa Leitão, da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Diogo Fonseca, da Prefeitura de Porto Velho, e Cleber Franklin, professor Associado IV da Universidade Federal de Roraima.

A terceira Web Oficina abordará, no dia 19 de novembro, das 16h às 18h, as melhorias habitacionais, sanitárias e ambientais com os pesquisadores Cláudio Miranda e Doriane Azevedo, da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) e Paulo Oliveira, do Instituto de Terra do Acre (ITERACRE), além da participação de Gilson Paranhos, um dos responsáveis pela criação do Conselho de Arquitetura do Brasil (CAU-BR), que fará exposição sobre os desafios de implantação da Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social (ATHIS). José Júlio Lima, professor da Faculdade de Arquitetura da UFPA fará a mediação da Web Oficina.

No último dia do Encontro, 20 de novembro, das 10h às 12h, será realizado um Espaço Técnico Poético de Estudos de Casos, onde ocorrerá uma integração dos projetos de extensão desenvolvidos em espaços urbanos brasileiros envolvendo os pesquisadores Jorge Moura, do Conselho de Arquitetura de Brasília (CAU-BR), Renato das Neves, do Instituto de Tecnologia da UFPA, Élcio Eládio, do Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA, e Myrian Cardoso, da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFPA. Encerrando o Encontro, das 16h às 18h, será realizada a quarta Web Oficina Rede Amazônia de Assistência Técnica de Tecnológica: perspectivas de diálogo entre os reitores da Amazônia Legal, quando serão apresentados os nove grupos de trabalho do Programa Morar, Conviver e Preservar a Amazônia (Rede Amazônia), que atuarão em rede. Será divulgado o Curso de Especialização, Tecnologias Aplicadas à Regularização Fundiária e Prevenção de Conflitos Socioambientais, Habitacionais e Sanitários e a apresentação do site da Rede Amazônia. O encerramento será feito pelo reitor Emmanuel Tourinho e pelos professores Renato das Neves e Myrian Cardoso.

Texto: Kid Reis – Ascom CRF/UFPA – Foto: Arquivo da CRF/UFPA

