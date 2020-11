E-book reúne estratégias para aprimorar estudos para o Enem

Cronograma de estudos ajuda a evitar desperdício de tempo nos estudos; confira

E-Book de Revisão Enem Check: este é um material gratuito com tudo o que os estudantes precisam saber nos meses finais que antecedem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As aulas presenciais foram suspensas na maioria das escolas do país, por causa da Covid-19. Com isso, as provas do Enem tradicionalmente aplicadas no mês de novembro foram adiadas para 2021, especificamente nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, na versão impressa, e 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021, para o Enem digital.

O e-book é uma ferramenta de apoio para ajudar quem estuda em casa de forma solitária. Lançado na última semana, pelo Educa Mais Brasil, programa de iniciativa privada que oferta bolsas de estudo, o material é gratuito e pode ser baixado no site do Educa ou clicando aqui.

No E-Book de Revisão Enem Check está disponível um plano de estudos com estratégias e métodos para aprimorar a organização diária, cronograma com os assuntos divididos por área, dicas de filmes e séries relacionadas a cada uma das quatro áreas de conhecimento abordadas no exame, dicas de livros para ler e pesquisar, além de sites de outros projetos também do Educa Mais Brasil voltados para o Enem, como o Me Explica!, série de vídeos no YouTube, e o Guia Enem.

“Fazer o seu planejamento de estudo é fundamental para o aluno nessa retal final, sobretudo, porque é necessário elencar quais são os temas mais recorrentes na avaliação. Não dá tempo de estudar tudo a uma altura dessas do campeonato, mas há tempo para focar nos assuntos que mais caem na prova. Então, assim, se elimina desperdício de tempo e faz com que o aluno foque mais no que ele tem mais dificuldade”, explica a professora de Redação Carol Silveira.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...