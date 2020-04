VTEX promove segunda edição do maior concurso universitário da América Latina

Focados em negócios, comércio global e e-commerce, o desafio Tetrix testa diferentes habilidades do público universitário e recém-formado, por meio de uma jornada de aprendizado e autoconhecimento em cinco países da América Latina.

São Paulo, 7 de abril de 2020 – Comprometida com a capacitação de profissionais no segmento de negócios digitais, a VTEX, líder em digital commerce no Brasil, abre inscrições no dia 15 de abril para o desafio Tetrix – uma competição universitária focada nas áreas de negócio, comércio global e e-commerce. Em sua segunda edição, o desafio é dividido em 100 perguntas que conectam múltiplos conhecimentos em uma sequência progressiva de complexidade, cujo objetivo é identificar diferentes perspectivas e soluções. O vencedor ganhará uma jornada de aprendizado de um mês – em uma viagem para diversos continentes – para expandir conhecimento junto às maiores iniciativas de inovação do varejo digital ao redor do mundo.

“Queremos promover uma jornada de aprendizado multidisciplinar, por meio de visitas a grandes empresas com iniciativas inovadoras nas áreas de e-commerce e transformação digital. Além disso, a experiência envolve uma série de treinamentos e mentorias com profissionais renomados do mercado, incluindo a participação em grandes eventos de tecnologia e atividades culturais”, explica Marcella Vasconcellos, responsável pelo Desafio Tetrix.

No ano passado a vencedora foi a jovem de Santa Catarina Julia Secchi, que acabou de voltar de uma experiência transformadora pelo mundo. “Participar do Tetrix foi muito importante para meu crescimento pessoal. Quem tiver a oportunidade, participe. É único e nos engrandece muito como pessoa”, comenta a ganhadora da primeira edição. Além de proporcionar tudo isso, o desafio Tetrix também conecta os participantes com as principais empresas que fazem diferença no cenário global.

Para participar do Tetrix é necessário estar matriculado em uma instituição de ensino superior reconhecida pelo governo do Brasil, Chile, Argentina, México ou Colômbia – independente do curso – ou ter concluído a graduação a partir do 1º semestre de 2018. Serão três fases, sendo que as duas primeiras são online e a terceira presencial, no Rio de Janeiro, nos dias 7 e 8 de novembro. As despesas com transporte, hospedagem, alimentação e demais custos relacionados à participação da etapa presencial serão custeadas pela VTEX.

Todos os inscritos terão acesso às 90 perguntas da primeira fase, que será classificatória com base na quantidade de acertos. Na segunda fase, oito perguntas situacionais serão feitas para os melhores classificados da etapa anterior. Por fim, os 21 melhores classificados serão selecionados para participar da semifinal e final no Rio de Janeiro, onde serão avaliados por uma banca de jurados experts em negócios variados, considerando as capacidades crítica, analítica e de comunicação de cada um dos envolvidos.

As inscrições poderão ser realizadas a partir de 15 de abril no site www.tetrix.vtex.com

