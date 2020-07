Saiba como o teste vocacional pode te ajudar a escolher sua profissão

O teste indica as carreiras que mais combinam com seu perfil

Muitos estudantes, antes de escolherem qual curso seguir na faculdade, se deparam com a dúvida sobre em qual carreira se enquadra melhor com suas habilidades. Para ajudar nessa decisão, o teste vocacional é uma opção. Por isso, o Educa Mais Brasil lançou, de forma gratuita e on-line, o seu teste vocacional para que todos possam descobrir em quais profissões o seu perfil se encaixa.

O teste é composto por 32 perguntas comportamentais elaboradas de acordo com os estudos do psicólogo educacional Howard Gardner, denominado de Teoria das Inteligências Múltiplas. Para responder é só marcar uma opção dentre as quatro apresentadas, que são: “não concordo”, “concordo parcialmente”, “concordo” e “concordo plenamente”.

A nova ferramenta disponibilizada visa sinalizar algumas opções que encaixam com a personalidade do usuário e evidenciar as principais características para serem usadas a seu favor. Após a realização do teste vocacional é possível identificar o seu perfil dentro de oito habilidades intelectuais. A depender das respostas, são sugeridos cursos compatíveis com o perfil do usuário.

A psicóloga e especialista em carreira Clara Bonelli, uma das colaboradoras no processo de desenvolvimento do teste vocacional do Educa, relata a experiência: “Para falar de teste vocacional, a gente vai ter vários autores, mas achei que o que melhor definiria a gente foi Gardner. Então, fui fazer todas as inteligências, verificar quais eram as profissões, dividir por categoria e tabular. Demorou quatro meses, mais ou menos, para poder elaborar esse teste”.

De acordo com a psicóloga, o teste vocacional por si só não é conclusivo para a escolha de uma profissão, mas dá indicações bastante úteis. “Não é capaz de definir se o aluno vai seguir aquela profissão, mas é capaz de dar um direcionamento, uma orientação, até mesmo para aquelas pessoas que não têm condições de pagar um psicólogo”, pontua a profissional.

Por que fazer teste vocacional?

O teste vocacional é utilizado como um guia que vai apontar quais inteligências o indivíduo apresenta como dominantes em seu perfil e em quais cursos elas se encaixam. É comum que muitos estudantes sintam medo, angústia e indecisão na hora de escolher uma profissão. Nesse momento, escola e família têm papel importante.

A escola pode encaminhar o estudante para o psicopedagogo. A depender do tipo de instituição, o aluno pode ser preparado com teste vocacional na própria rede de ensino. Em outros casos, os próprios pais percebem que o filho está com dificuldade para escolher a profissão e o encaminham ao psicólogo, que é o profissional especialista em teste vocacional e orientação de carreira. Assim, o estudante pode fazer um acompanhamento profissional especializado.

A psicóloga Clara Bonelli alerta que não basta fazer o teste vocacional na internet e aceitar o resultado como certo. “O teste vai dar uma luz, vai servir para que o aluno perceba que tem uma vocação maior para uma profissão. Como Gardner diz, a gente tem múltiplas inteligências, então somos capazes de fazer muitas coisas ao mesmo tempo”.

A estudante do 3º semestre de Psicologia, Brenda Vaz, 20 anos, aderiu ao teste vocacional on-line para decidir qual graduação iria cursar. Ela usou a ferramenta pela primeira vez antes de ingressar na faculdade de Direito, curso que ela abandonou no 2º semestre. Depois, usou novamente para confirmar se Psicologia era o curso ideal para ela.

“Eu já comecei fazendo o curso de Direito bastante desanimada, pois tinha uma noção que realmente queria Psicologia. Fiz diversos testes vocacionais, apareciam vários cursos, mas o que me encantou mesmo entre eles foi o de Psicologia. No momento da troca de curso, comecei a buscar mais testes vocacionais só para ter certeza de que era aquilo que eu queria mesmo, para dar uma coragem na hora da troca”, conta a estudante.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

