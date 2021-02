Literatura: O sonho azul

Através de metáfora literária, obra aborda importância de nutrir projetos futuros

Lia era uma menina que conversava com seu sonho. Sim, brilhante, o sonho ganha vida e cor em um encantador personagem azul chamado Turquesa. A menina e o sonho dividem o protagonismo da mais nova história da escritora baiana Palmira Heine. “Cada leitor pode fazer sua própria leitura, enxergando e resgatando seus próprios sonhos…. É uma metáfora para lembrar que, não importa a idade, os sonhos nos impulsionam. Eles podem até se transformar com o tempo, mas não deixam de ser importantes”, antecipa a autora que convida leitores de todas as idades para o lançamento de O Sonho Azul. Em formato virtual, a obra será apresentada ao público dia 20 de fevereiro, às 11 horas, no Facebook e Youtube da Editora InVerso.

No caso de Lia, o sonho ficou quase ficou para trás. Sem perceber: a menina cresceu e perdeu o entusiasmo e colorido dos seus projetos. “É assim com muitos de nós, adultos, que vivemos no automático, muitas vezes sem prestar atenção nas escolhas que estamos fazendo no dia a dia. Vamos nos perdendo com a rotina, excesso de trabalho, imposições da vida, sem dar atenção aos desejos e aspirações que nos fazem felizes”, acrescenta Heine.

Jogado em um baú, Turquesa foi ficando abafado, empoeirado até que parou de brilhar. Lia casou, teve uma filha que, um dia, encontrou o baú da mãe. E os sonhos foram sendo ressignificados. A delicadeza da história foi traduzida pelos traços da ilustradora Paula Kranz. “Fiquei muito honrada em receber um convite da Palmira para ilustrar sua obra. Há algum tempo, via os livros e alguns textos dela nas redes sociais e gostava muito. A outra alegria veio ao ler o texto. Logo de cara, me identifiquei muito com Lia, a protagonista da história”, conta a publicitária que, depois da maternidade, conseguiu realizar o sonho de trabalhar com o que ama no quintal de casa. “À sombra do pé de mamão, enquanto minhas filhas brincavam, usei lápis e papel para rascunhar. E, para colorir as ilustrações, trabalhei com pintura e colagem digital.

O Sonho Azul é o terceiro livro de Palmira que chega ao mercado com o selo da InVerso. “O texto é delicado e amoroso. O encantamento vivido pela personagem na infância, dividido com sua filha, traz a alegria de consolidação do objetivo da leitura. Com sensibilidade e carinho, um tema importante – como a imaginação, liberdade criativa e realização – é muito bem explorado incentivando sua apropriação”, avalia a publisher da Editora InVerso, Cristina Jones.

No total, a autora já coleciona 14 títulos dedicados a crianças e adolescentes. “Palmira Heine tem uma escrita ampla, que aborda, ora com delicadeza, outrora com objetividade, temas importantes do imaginário infantil. A linguagem coesa e coerente, juntamente com personagem bem construídos, aproxima leitores. Os temas socioemocionais propostos por Palmira – autoconhecimento, quebra de estereótipos e enquadramento social – nos permitem o despertar de novos olhares através da literatura”, acrescenta Jones.

Com forte representatividade no mercado literário feminino, a editora InVerso lançou recentemente a série Feminino Fabuloso, que só veio agregar na proposta transformadora de fazer da literatura um instrumento de identificação com os leitores. A série é exclusiva para as obras da escritora baiana Palmira Heine que abordam a temática, seja na releitura de contos tradicionais ou na criação de personagens femininos. “A ideia é que a parceria se estenda cada vez mais, com mais títulos e histórias bem contadas!”, comenta Jones animada.

Sobre a autora:

A baiana Palmira Heine é escritora, poeta e professora universitária. Além da vasta obra acadêmica, ela assina catorze livros infantis. São algumas de suas obras: Mila, a pequena sementinha, O pontinho desapontado, O reino todo amarelo, O autor é você, Amendoim, a tartaruguinha encantada, O lápis mágico, Uma amizade no mundo dos números e A dieta maluca das letras. Com textos, poemas e contos publicados em diversas antologias nacionais e internacionais, é também organizadora de publicações de outras autoras.

Serviço:

O quê? Livro “O Sonho Azul”

Quem? Autora Palmira Heine com ilustrações de Paula Kranz

Quando? Lançamento dia 20 de fevereiro de 2020, sábado, às 11h

Onde? No Facebook (www.facebook.com/editorainverso) e Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCYt-xbPvUGyMS37MIB22omA) da Editora Inverso

Como? Evento gratuito

Quanto? Os livros podem ser adquiridos por R$ 40,00 no site da editora (www.editorainverso.com.br) ou da autora (www.palmiraheine.com.br)

Frente & Verso Comunicação Integrada

Jornalista Responsável: Fernanda Carvalho

