Inscrições no Encceja Exterior 2019 seguem até 5 de julho

Candidatos interessados em realizar a prova do Encceja Exterior 2019 (Certificado de Competências de Jovens e Adultos para residentes no exterior) tem até o dia 5 de julho para garantir inscrição. Podem solicitar o certificado de conclusão do ensino médio ou fundamental jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade adequada. Para conferir todas as informações referentes às provas, os candidatos podem consultar o edital.

O documento também apresenta regras e o cronograma do exame para jovens e adultos em situação de provação de liberdade. As provas serão aplicadas nas unidades prisionais de Tóquio, no Japão, de 16 a 27 de setembro. O Encceja acontecerá em 18 cidades, de 12 países. São eles: Bélgica (Bruxelas); Espanha (Barcelona e Madri); Estados Unidos (Boston, Houston, Nova Iorque e Miami); França (Paris); Guiana Francesa (Caiena); Holanda (Amsterdã); Itália (Roma); Japão (Nagoia, Hamamatsu e Tóquio); Portugal (Lisboa); Reino Unido (Londres), Suíça (Genebra) e Suriname (Paramaribo).

Provas Encceja 2019

As provas do Encceja exterior 2019 são realizadas por jovens a partir de 15 anos – para quem deseja certificado do ensino fundamental – e 18 anos para interessados em concluir o ensino médio. O exame é comporto por quatro provas objetivas, com 30 questões cada uma, e uma redação.

A nota mínima para conseguir a certificação é de 100 pontos nas provas objetivas e de 5 pontos na redação. O participante que conseguir a nota mínima exigida nas quatro provas objetivas e na redação tem direito à Certificação de Conclusão de Ensino Fundamental ou do Ensino Médio. Já o participante que conseguir a nota mínima exigida em uma das quatro provas, ou em mais de uma, mas não em todas, tem direito à Declaração Parcial de Proficiência.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil