Press Kit Enem 2023 reúne principais informações do exame

Dados podem ser acessados no documento digital, produzido para apoio à imprensa. Guia traz perfis dos participantes, inscritos por município, cronograma e regras

Para auxiliar os jornalistas na cobertura do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, as assessorias de Comunicação Social do Ministério da Educação e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizam o Press Kit Enem 2023 (https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2023/presskit/enem_2023.pdf) documento digital com as principais informações sobre o exame. O press kit inclui as portarias e editais, o perfil dos inscritos, o número de inscritos por unidade da Federação e por município de aplicação, o quantitativo de atendimentos especializados, entre outros.

O Press Kit Enem 2023 é um guia para a cobertura da imprensa, porque sintetiza, em um único documento digital, atualizado ao longo do ano, os dados mais relevantes sobre o exame. As informações preliminares da edição de 2023 já estão disponíveis. Posteriormente, o documento trará os balanços de aplicação e os resultados. O Inep não divulga a listagem de locais de prova por questões de segurança e sigilo.

Plantão – Para apoiar os jornalistas na cobertura do Enem 2023, as assessorias de Comunicação Social do MEC e do Inep vão atuar, em regime de plantão, nos dois dias de aplicação do Enem 2023: 5 e 12 de novembro. O MEC está, inclusive, disponibilizando um celular para atendimento exclusivo a jornalistas: (61) 99274-7566.

Boletins – Ao longo da aplicação do exame, também serão divulgados boletins aos veículos de comunicação cadastrados nos mailings das assessorias. Os interessados em receber os boletins, outros avisos e sugestões de pauta do MEC devem fazer o Cadastro no Mailing Imprensa — Ministério da Educação (https://www.gov.br/mec/pt-br/canais_atendimento/cadastro-mailing-imprensa-mec). A cobertura da aplicação também será feita no portal do MEC e do Inep e nas redes sociais do Ministério e do Instituto (Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn).

Orientações — O portal do Inep conta, ainda, com uma página em que é possível encontrar as principais orientações para os participantes do Enem. Há também uma seção destinada às perguntas frequentes sobre o exame. Com isso, os interessados podem conferir os questionamentos mais comuns e os respectivos esclarecimentos.



Press Kit Enem 2023: https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2023/presskit/enem_2023.pdf

Inscritos por município de aplicação: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdownload.inep.gov.br%2Feducacao_basica%2Fenem%2Fdownloads%2F2023%2Finscritos_municipios.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK



Área de Imprensa MEC: https://www.gov.br/mec/pt-br/canais_atendimento/imprensa

E-mail: imprensa@mec.gov.br

Telefones: (61) 2022-2823 | 2022-7511 | 2022-7540

Celular Plantão para ENEM: (61) 99274-7566



Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações do Inep

