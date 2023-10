DJ Alok doa recursos para ajudar populações indígenas e ribeirinhas impactadas pela seca na Amazônia

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS), por meio da Aliança Amazônia Clima, acaba de receber a doação do valor integral do show do DJ Alok, que será realizado no dia 1º de novembro, em Manaus (AM), para o atendimento às populações ribeirinhas do Amazonas que vivem os desafios da estiagem extrema. A doação é viabilizada por meio do Instituto Alok, que ajudará na compra de cestas básicas, materiais para construção e sistema de captação e tratamento de água, medicamentos e galões de água.

Segundo Victor Salviati, superintendente de Inovação e Desenvolvimento Institucional da FAS, “este é o retrato da injustiça climática: os que menos contribuíram para o aquecimento global são os que mais sofrem. O apoio do DJ Alok se juntará a uma rede de solidariedade ativa para garantir alimentos, itens de higiene, e água para a população que sofre os impactos da seca neste momento desafiador”.

Diante de uma temporada de estiagem severa, organizações da sociedade civil juntaram-se na iniciativa chamada Aliança Amazônia Clima, coordenada pela Fundação Amazônia Sustentável. Nesta ação conjunta, a aliança está angariando doações de artigos essenciais e destinando às comunidades mais afetadas pela seca.

Como ajudar

A Aliança Amazônia Clima está arrecadando alimentos não perecíveis, água potável e valores financeiros para compra de itens de necessidade básica em apoio às comunidades afetadas pela seca extrema na região. As doações podem ser entregues na sede da FAS, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez, em Manaus (AM). As contribuições financeiras podem ser feitas por meio da chave PIX 03351359000188 – Fundação Amazônia Sustentável e pelo site bit.ly/doe-amazonia.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio de programas e projetos nas áreas de educação e cidadania, saúde, empoderamento, pesquisa e inovação, conservação ambiental, infraestrutura comunitária, empreendedorismo e geração de renda. A FAS tem como missão contribuir para a conservação do bioma pela valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade e pela melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia. Em 2023, a instituição completa 15 anos de atuação com números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 40% no desmatamento em áreas atendidas entre 2008 e 2021.

Divulgação

Sobre o Instituto Alok

O Instituto Alok, criado no final de 2020, apoia ações sociais, culturais e ambientais no Brasil, na África e na Índia. Além de focar prioritariamente nos projetos com os povos indígenas do Brasil, atua em incentivo ao empreendedorismo, à gastronomia social (segurança alimentar) e ao desenvolvimento humano (saúde e educação, entre outros).

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...