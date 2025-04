No Marajó (PA), cozinhas coletivas agroextrativistas ganham forma em comunidades rurais de Portel e Breves

Quatro cozinhas coletivas estão em fase de implementação em áreas rurais dos municípios de Portel e Breves, no arquipélago do Marajó (PA). A iniciativa faz parte do projeto Sanear Marajó e representa um passo importante para transformar a realidade de mulheres agroextrativistas da região. Mais do que espaços de preparo de alimentos, essas cozinhas estão sendo pensadas como centros de inovação, geração de renda, valorização da sociobiodiversidade e fortalecimento da autonomia feminina.

Realizado pelo Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), em parceria com o Fundo Amazônia, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Fundação Banco do Brasil, o projeto aposta na cozinha como um lugar estratégico, que rompe com a lógica histórica de invisibilidade do trabalho doméstico. “O IEB concebe essas cozinhas coletivas agroextrativistas como ferramentas estratégicas para novas possibilidades, rompendo com a visão histórica desse espaço como invisível e desvalorizado devido à divisão sexual do trabalho. Em vez disso, elas se afirmam como centros de conhecimento, fortalecimento da economia local e valorização social e econômica dos produtos agroextrativistas”, afirma Waldileia Rendeiro, analista socioambiental e coordenadora da linha de gênero do IEB, em Belém.

O objetivo é potencializar o que as mulheres já fazem cotidianamente, reforçando a segurança alimentar e ampliando as oportunidades de geração de renda a partir de produtos locais. Para preparar os grupos que estarão à frente dos empreendimentos, o IEB tem conduzido uma série de formações no território desde 2022.

A atividade mais recente ocorreu entre os dias 26 e 30 de março, quando cerca de 40 mulheres de Breves e Portel participaram da oficina “Modelo de Negócios para Cozinhas Coletivas Agroextrativistas”. Ministrada por Lucia Tereza, analista socioambiental do IEB, a formação abordou conceitos centrais sobre modelo de negócios, proposta de valor e exemplos práticos aplicáveis à realidade local. “De modo geral, o modelo de negócios ajuda a entender o empreendimento coletivo de forma panorâmica e sintetizada. Traz informações importantes como a proposta de valor, que diz respeito ao diferencial do que é comercializado”, explica Lucia.

Ela destaca ainda que, nas cozinhas sob gestão das mulheres, há valores implícitos que reforçam o impacto do projeto: alimentos oriundos da agricultura familiar e do extrativismo, produzidos de forma coletiva, que promovem segurança alimentar e nutricional, inovação nos sabores tradicionais, além de autonomia econômica e fortalecimento do território.

Representante da Cozinha Mani, na comunidade Menino Deus Lega, em Portel, Elizângela Machado vê nas capacitações um espaço de crescimento pessoal e coletivo. “Eu aprendi muito, principalmente sobre economia. Eu nunca tinha participado de um curso assim, foi muito proveitoso. A gente conhece pessoas novas, troca experiência. E o fortalecimento feminino é muito bom na nossa comunidade”, relata.

Da cozinha Flor Raíz, em Monte Hermon (Portel), Sônia Maria Rodrigues enfatiza a importância do conhecimento compartilhado. “A cozinha coletiva é muito importante para nós, que somos agricultoras, produtoras e agroextrativistas da floresta. Nós conseguimos aprender coisas que pensávamos ser tão difíceis, e tudo se tornou mais fácil. Já temos conhecimento e ainda estamos aprendendo muito mais”, destaca.

As cozinhas coletivas agroextrativistas também ampliam o acesso a mercados institucionais como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Um estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), publicado em janeiro de 2025, mostrou que ser fornecedor do PAA pode aumentar a renda dos agricultores entre 19% e 39%, e que a venda para o PNAE tem um impacto ainda maior, entre 23% e 106% — especialmente entre os agricultores de menor renda, público prioritário dessas políticas.

Edna Araújo, integrante da cozinha Raízes Marajoaras, que está sendo instalada próxima à Cooperativa da Agricultura Familiar Agroextrativista Regional (Cafar), em Breves, vê na iniciativa uma oportunidade real de transformação. “Aqui em Breves, 17 mulheres integram essa cozinha que representa um sonho realizado. Vamos poder processar alimentos e participar das chamadas públicas para fornecer merenda escolar, para o PAA e também para outras entidades que procurarem nossos pratos típicos. Isso vai fazer com que as mulheres tenham uma renda maior no seu grupo familiar”, afirma.

Durante o encerramento de uma formação promovida em novembro de 2024, Edineide Barbosa, também da Cafar, destacou que cerca de 70 famílias da região já participam dos programas PAA e PNAE. Com a instalação das cozinhas, a expectativa é ampliar esse alcance, por meio das tecnologias sociais implementadas pelo projeto.

A previsão é que as cozinhas estejam finalizadas e em funcionamento ainda no primeiro semestre de 2025. O processo de construção e formação segue a lógica da construção coletiva, a partir das práticas e saberes das próprias mulheres que conduzem a transformação em seus territórios.

