Instituição promove campanha incentivando doações para continuidade de ações sociais

O Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) realiza trabalhos de acolhimento a crianças e adolescentes em situação de risco, atendimento à população carente de Manaus, entre outros serviços, e, para isso, recebe apoio de doadores.

Porém, no momento atual, com o enfrentamento à nova onda de contágio da Covid-19 e das síndromes virais, a instituição tem constatado uma baixa na quantidade de doações, enquanto tem as despesas em crescente.

O consultor da central de doações do Nacer, Leonardo Valle, destaca a importância do apoio da população para a continuidade dos projetos sociais que a instituição realiza. “O momento pelo qual estamos passando é difícil para todos, principalmente nas instituições que fazem trabalho beneficente, onde dependemos da colaboração das pessoas para conseguirmos dar continuidade aos nossos atendimentos. Sobretudo neste momento onde, além de nossas despesas mensais, prevemos também custos maiores com medicamentos e itens de saúde para cuidados com as crianças e adolescentes acolhidos. Por isso, estamos fazendo uma campanha para incentivar doações”, afirma.

Leonardo Valle destaca que as doações à instituição podem ser feitas remotamente, sem a necessidade de ir presencialmente até a sede. “Com a alta dos casos de Covid-19 é natural que as pessoas evitem sair de casa, mas isso não impede que as doações cheguem. Elas podem ser feitas por meio de transferências bancárias, através da chave PIX [email protected] ou no site do Nacer www.nacercrianca.org, na aba “Doações”.

Quem deseja doar produtos pode entregar na sede do Nacer, localizada na Rua 35, nº 2B, Conjunto Castelo Branco, no bairro Parque Dez, em Manaus. No local há uma área reservada para doações, que segue os protocolos de prevenção com obrigatoriedade do uso de máscara e medidas de distanciamento social.

