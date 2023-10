Iphan libera uso da área externa da Fortaleza de São José para 1ª Folia Literária Internacional do Amapá

A autorização foi dada, após análise do projeto do Governo do Estado, descrevendo as adequações e intervenções no espaço.

Por: Luan Rodrigues

O palco da 1ª Folia Literária Internacional do Amapá, que inicia na sexta-feira, 27, será o Parque do Forte, área externa da Fortaleza de São José, na orla de Macapá. A autorização para utilização do espaço foi dada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que considerou a estrutura planejada para o evento adequada à preservação e sem danos ao monumento histórico.

O projeto do evento idealizado pelo Governo do Amapá, que marca a retomada após 10 anos de festivais literários no estado, pretende celebrar e divulgar a literatura amapaense, brasileira e mundial, em suas diversas manifestações, com grandes nomes nacionais e internacionais.

“Entregamos o projeto da Folia Literária com tudo aquilo que o Iphan pede, para utilização da área da Fortaleza de São José, com plano de ocupação onde foram avaliados o croqui e as informações gerais do evento. Então, foi autorizado o uso do espaço tão importante para todos nós e que vai trazer um brilho diferente para a folia”, relatou a secretária de Cultura, Clícia Vieira Di Miceli.

Dentro dos limites do complexo da Fortaleza de São José de Macapá, não é recomendado o uso de instalações acima de oito metros de altura e nem a fixação de hastes em concreto para a montagem de tendas e outras estruturas semelhantes, nestes casos é sugerido o uso de pesos em substituição. Essas e outras adequações foram respeitadas no projeto enviado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult) ao órgão federal, tudo em tempo hábil para análise dos técnicos.

“Mesmo a Fortaleza de São José sendo de cessão do estado, o Governo do Amapá e a Secretaria de Cultura seguiram um exemplo de protocolo para utilização da área”, disse o chefe da Divisão Técnica do Iphan no Amapá, Evandro Barros.

Sobre a fortaleza

A Fortaleza de São José de Macapá, com 237 anos de existência, é considerada patrimônio histórico do Brasil, tombado pelo Iphan desde o ano de 1950, por sua relevância histórica e arquitetônica. O órgão federal, juntamente com o Governo do Estado, pretende também alçar o monumento, eleito uma das sete maravilhas do país em 2008, ao patamar de patrimônio mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), mas para isso é necessário atender a diversas exigências da organização.

Folia literária

A 1ª Folia Literária Internacional do Amapá pretende encher, durante três dias, o Parque do Forte de literatura e cultura. Grandes nomes nacionais estarão presentes para falar um pouco de sua arte, como o poeta Salgado Maranhão, o ator Jackson Costa e a escritora, historiadora e antropóloga, Lilia Schwarcz.

E não é só a literatura em português que será celebrada, mas também a arte das palavras em outras línguas, através da presença das escritoras franco-guianense e indiana, Mylène Danglades e Shelly Bhoil.

A música também estará presente em todos os dias, com destaque para apresentações de artistas locais e o show da dupla gaúcha de MPB, Kleiton e Kledir, que eternizaram sucessos e marcaram gerações.

