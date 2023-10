Dívidas de contas básicas como água e luz têm leve redução no Amapá, aponta Mapa da Inadimplência de setembro da Serasa

As dívidas de utilities, contas básicas como água, luz e gás, tiveram uma queda de 1,12 pontos percentuais, entre agosto e setembro, no Amapá, passando de 51,95% das pendências financeiras para 50,83%. É o que aponta a mais recente edição do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, lançada esta semana, com dados de setembro. O segmento é o principal em número de dívidas no estado.

As dívidas com bancos e cartões também apresentaram redução de 0,8 pontos percentuais, passando de 12,93% em agosto para 12,85% em setembro. No varejo, no entanto, teve leve aumento, com variação de 0,14 p.p. Em agosto. era 10,37% e passou para 10,51% no mês seguinte.

O Amapá possui atualmente 329.570 mil pessoas em situação de inadimplência, com dívidas que chegam a R$ 1,5 bilhão, com média de R$ 4,7 mil para cada um. Isso representa 53,15% da população adulta no Estado.

Entre as faixas etárias, os maiores inadimplentes no Amapá têm entre 26 e 40 anos (36,8%), seguidos pela população entre 41 e 60 anos (34,1%), pessoas com até 25 anos (15,3%) e maiores de 60 anos (13,9%).

Cenário nacional

O número de brasileiros inadimplentes teve leve alta em alta em setembro. Foram 71,8 milhões contra 71,7 milhões em agosto, uma variação de 0,12%. Desse total, 50,4% são mulheres e 49,6% são homens. As faixas etárias mais afetadas foram de 41 a 60 anos de idade (34,9%) e de 26 a 40 anos de idade (34,5%).

As contas com bancos e cartão de crédito tiveram uma queda de 0,31 pontos percentuais entre agosto e setembro, passando de 29,2% das pendências financeiras no Brasil para 28,9%. Esse é o menor volume do ano, que já chegou a 31,9% em maio. O levantamento também registrou queda de 0,64 no setor das contas básicas de água, luz e gás, que passou de 24,4% para 23,8%

Programa Desenrola

Em um momento de incentivo à renegociação de dívidas com o programa Desenrola Brasil, do Governo Federal, a plataforma Serasa Limpa Nome registrou 3,05 milhões de débitos renegociados em setembro, com R$ 8,96 bilhões de descontos concedidos.

Algumas empresas parceiras disponibilizam no aplicativo da Serasa ofertas que podem ter o mesmo desconto para pagamento à vista ofertados pelo credor no programa.

