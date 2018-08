CREF8 promove palestra gratuita para profissionais e acadêmicos de educação física

Nesta terça-feira (28), o consultor esportivo e ex-gerente da Confederação Brasileira de Atletismo – CBAt, Georgios Stylianos Hatzidakis, ministrará a palestra gratuita ‘Elaboração de Projetos e Captação de Recursos’. O evento é promovido pelo Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região (CREF8) e será realizado no Nobile Suites Manaus Airport, a partir das 19h.

No conteúdo ministrado estão os tipos de projetos existentes e suas principais diferenças (projetos de eventos, projetos de marketing, projetos de solicitação de patrocínio) e como elaborar projeto usando o CANVAS, bem como sugerir as principais fontes para captação de recursos.

Para Georgios Hatzidakis, saber lidar com a promoção de projetos é fundamental para profissionais que atuam também como empreendedores. “Hoje elaborar projetos é fundamental para qualquer profissional de qualquer área, em especial, para os profissionais de educação física que trabalham com atividades sociais, equipes e atletas que buscam viabilizar financeiramente os seus projetos”, destacou.

Segundo o presidente do CREF8, Jean Carlo Azevedo, a palestra será uma oportunidade única de atualização e capacitação com um dos melhores profissionais do Brasil. “Essa interação com o professor Georgios Hatzidakis gera um intercâmbio de conhecimento importantíssimo para a evolução da Educação Física na região”, afirma.

A inscrição para a palestra é gratuitas e pode ser realizada no site www.sympla.com.br/cref8.