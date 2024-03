Unifap divulga resultado do processo seletivo 2024

A Universidade Federal do Amapá, divulga nesta sexta-feira, 15, o resultado do Processo Seletivo 2024 para os cursos de graduação presenciais oferecidos nos campi Marco Zero do Equador (Macapá) e Santana.

A divulgação iniciará com coletiva de imprensa, às 10hs da manhã, no Hall da Reitoria. Uma novidade deste ano, além da coletiva, é a leitura do listão, que além da exposição em painel no local e da tradicional transmissão pela Rádio Universitária 96.9 FM, contará com a transmissão pela TV Universitária, Canal 1.1.

Ao todo o processo oferta 1.545 vagas. Das vagas ofertadas para cada curso no PS Unifap 2024, 50% são reservadas a beneficiários de ações afirmativas (cotistas) e 50% para ampla concorrência. O sistema contou ainda com bonificação, atribuindo 20% sobre o resultado obtido no Enem 2023 e 2022 aos candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio ou equivalente em escolas dos estados do Amapá ou Pará, especificamente da mesorregião do Marajó ou do município de Almeirim.

